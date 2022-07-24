某天上班，辦公室的白人同事Julie神色黯然，悶悶不樂。我關心問她是否一切都好？她十分傷感地告訴我，她不得不將她的愛貓查理「Put down」，這是美國人對動物實行安樂死的一個常用的詞彙。她說查理已與她共同生活了十九個年頭，她們朝夕相處，情同手足，說著說著，她開始哽咽，淚水嘩嘩地流下了臉頰。

我遞給她幾張紙巾，讓她擦乾淚眼，繼續述說查理的故事。

查理出生時被送去動物避難所，這是由對動物有愛心的組織所建立，給無家可歸的動物一個暫時寄宿地，以供人們前來收養。由於需收容源源不斷的動物，所以每個動物在此逗留都有一定的期限；如果期限到了，那些無人問津的動物就不得不被處死安置。就在查理即將被上刑的時候，Julie將牠從死刑救了出來，查理陪伴著Julie一起度過十九個春秋。

去年，變老的查理開始發病，先是不願意走動，整天老是趴在一處昏昏欲睡；飯也不想吃了，慢慢地變得骨瘦如柴。

Julie帶查理去看獸醫，先做檢查，再做透視，加上驗血、驗尿、開藥，全部項目下來，一共花掉八百五十美元。獸醫還說查理的四個牙有深度感染，雖不影響生命，但建議拔掉。為了給查理減少任何痛苦，Julie又不惜花上三百四十元的拔牙費。

看完了醫生後，查理的情況並不見好轉，兩個月前已不能自己進食。主人便開始把食物切碎搗成糊狀，再放入藥物針管裡，給查理一點一點地餵，直到一星期前，查理已不能接受任何進食。不忍目睹愛寵被活活餓死的慘狀，Julie知道已經不得不讓查理離開了。

Julie說，這是她人生中最痛苦的日子之一。一大早她先給查理洗了一個熱水澡，再給牠梳妝整齊後，就帶牠到獸醫那裡，獸醫先對查理做了診斷，證明寵物已經到了生命末尾，診斷無誤後，就開始對動物實行安樂死。

第一步是將寵物的腿部放上輸液管，先打入鎮靜劑，再打入生理鹽水。這些步驟都是為了讓寵物的身體到達最好狀態，以接受停止心臟的藥物。這時獸醫讓Julie和查理做最後的告別，之後隨著藥物的注射，查理就和牠的主人戀戀不捨永遠地離開了。目睹全部過程的Julie心都碎了。

我問她既然那麼傷心，為什麼不躲避一下查理的最後一刻呢？她深沉地回答：「我不想讓查理獨自死去。」

聽完查理的傷心故事，不由得讓我想起我養寵物的往事。我一生養過的唯一寵物是隻小母雞，那是在中國的童年時期，家裡每年都養三隻母雞，我和兩個妹妹每人選一隻，三個孩子常常省出自己捨不得吃的好東西，給自己的小雞吃。我們整天抱著牠們玩耍，愛不釋手。記得每天放學，我在路上就急盼到家，去看看一天沒見的心愛小雞是否已長大不少。

不幸的是，那時幾乎每年都有雞瘟，病毒十分劇烈，散播極廣，一旦到來，院裡的雞數天內就全部死亡。查理的故事使我的思緒回到了當年，腦海出現了這樣一幕的定格：「我含著眼淚，吞嚥著因雞瘟死去的雞肉晚餐」。往事是多麼不堪回首。