根據統計，超過三分之一的人，尤其是在職場上叱吒風雲的領導階層，在退休 後的十八個月內都會離世，大概因為他們不再開心，失去了活下去的動力之故吧。

在以往的農耕社會，人老了有大家庭眾人照料，也常有含飴弄孫之樂，孤獨不開心的事不大常見，在如今的工業城市社會，子女們住在近郊的很少，再說他們都有自己的下一代需要照顧，很難長時間地陪伴在退休老人的身邊，所以大家只好自求多福了。

大華府 地區退休的華人銀髮族不少，白天都有空閒，所以有人就發起了手談的交誼方法，提議在蒙哥馬利郡的波多馬克市娛樂中心開局，郡政府提供這個場地，平時也有很多人去那裡打撲克牌，所以中國的國粹麻將自然也被允許，更擴大了每星期的手談聚會了。

三年前新冠疫情暴發，娛樂中心因之關閉，大家只好另尋場所。剛開始是在一對都會打麻將的夫婦家裡，局開兩桌，時間限定五小時，常常是從正午開戰，打到五點停止，通常輸贏都不會超過十美元。俗語說：「大賭傷心，小賭怡情」，這樣的每月兩次的聚會，真正是讓大家都達到開心的目的。

俗語又說：「好事不出門，惡事傳千里」，這樣「聚賭」的消息不久後就被牌友傳開來，很多人都想加入，奈何僧多粥少，就有另外的牌友們也在自家安排麻將局，如此每星期就一定會在某家開局了。

牌友中不乏電腦高手，設計了一個網站，想打牌的人只要上網登記哪天在哪地的牌局就行了，於是「大華府開心麻將聚樂部」正式開鑼。

打麻將的壞處是一坐幾小時不動，不過坐飛機旅行也是一樣。據專家說，好處也是一籮筐，搓牌時會刺激手指的末稍神經，還要集中精神讓大腦活動，可能會有防止失智 症的效果。再說雖然牌友們都不時後悔打錯了張子，卻會再接再厲，永不放棄，為胡下一把大牌努力以赴；如果胡到了一把清一色的大牌，必定會拍照存證傳給大家，不但自己開心，也有鼓勵別人之意。

我們的開心麻將聚樂部有二十多位牌友，大多數是女性，大家牌品都不錯，從來沒有發生過臉紅脖子粗的爭執事件，真正是做到了為開心而消遣時光的聚會。除此之外，每次大家還攜帶各式各樣的小品食物分享，有時在打完牌後一起去餐館打牙祭，感情非常融洽。

我想這樣自求多福的退休生活，應該可以做為許多的銀髮族的榜樣吧。