又到了畢業求職潮，早在幾個月前，很多大學都已舉辦過徵才活動，有的同學已獲錄取，有的仍走在求職路上等待良機，有的是對未來茫然不知道該如何選擇適合自己的工作。閱讀這些訊息，勾起自己在職場三十年來的轉職經驗。

甫出校門，已被安排到親族合資開設的公司擔任業務助理。這間公司員工加起來約十位，麻雀雖小五臟俱全，人數即便迷你，也有部門別，大家分出來的雜務就全歸我了。千里始於足下，告訴自己別輕忽這些細微繁瑣的總務事項，能把大家交代的事情圓滿，也是為自己的工作打地基。

初生之犢，沒有辦公室文書工作經驗，凡事都需要向前輩請益，多看多學，保持好奇心，盡量吸收，畢竟這是第一份工作，老闆沒跟我收學費，每個月付我薪水來學習，我當感恩不盡。

在第一份工作的兩年間，常和同學們聚會聊起彼此的工作情況。起了比較心後，羨慕在有規模的大公司上班的同學，認為這是一件多麼值得驕傲的事。穿著光鮮亮麗服裝的OL，足蹬高跟鞋，精神抖擻地進入現代新辦公大樓；再回頭看看自己，比薪水、比頭銜、比同事、比主管，沒有一項比得上她們，蠢蠢欲動的念頭讓我決定離職，朝大公司面試 。

無奈我與大公司都無緣，投遞的履歷石沉大海，只好不斷降低求職條件。第二份工作同事就更少了，是一家做代理權的公司，進口國外物料直接交貨到國內工廠，這裡加上我只有三個人的辦公室，冷冷清清，好生落寞，一年餘的時光便離開。

接下來的工作雖然員工人數稍有增加，也不過才十餘人。悶了好久的氣氛，這裡熱鬧的互動讓我倍感新鮮，也讓自己活潑了起來，特別跟兩位同事投緣，他們對我熱愛學習的態度很支持，因此我從他們身上習得一些寶貴的出版及教學技巧。後來因老闆經營不善，不得已才轉職，經友人推薦，歷經三次面談，來到目前的工作崗位，一待就是二十多年。

雖然這又是一個員工僅有個位數的職場，但老闆很願意給我成長的機會，他相信我有一天一定能做一個獨當一面的員工，我當然不會讓他們失望。

這一路走來，一直都是在小而美的公司求生存，雖然未能如願進入有規模的大公司，但此刻我已不遺憾，因為這一切都是為了更寬更廣更深的學習而特別安排的，擁有一身的技藝比起在哪裡上班更重要，學到的東西是別人搶不走的。

想起過去自己曾有過的迷思，不覺莞爾。有句話說「良禽擇木而棲」並非要你找棵特別高大的樹，尤其上面已經占滿了各式各樣的怪鳥；找一家有潛力、剛起步的小公司，絕對比待在大公司慢慢熬成婆更聰明。

其實不管到哪裡，心態才是最重要的，或許需要幾年時間的磨合，才能和工作成為好朋友；但能擁有一份適合自己的工作，一切努力都是值得的。