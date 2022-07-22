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修它先生

龔剴

古早時代的美國社會，一般老百姓都是屬於男主外女主內，兢兢業業地工作養家活口，男人工作完畢回家休息期間，在家總會敲敲打打修理(Fix)家裡的物件，從地下室到屋頂，從電器到汽車林林總總，使用手工具到電動工具，通常會在車房的角落安置一個工作桌，成為一家之主的專用區域，閒人勿進，任何物品只要出現問題，送來這裡就可修理。老爸就是一個會修所有東西的「修理先生」。

數年前，女兒寄來一個父親節卡片，看出來這位是個標準的「修它（Fix-it）先生」，一幅黑白照片表示以前的年代，一個戴著老花眼鏡、穿著格子上衣、牛仔長褲的老爸坐在高腳凳，面對堆滿雜物的工作桌，在燈光下聚精會神地工作。工作桌近處有個半成型的飛機模型，接合劑、油漆筒、小引擎及輪胎；工作桌正對面靠牆壁，有個存放小零件的格子架，各種分門別類的螺絲、釘子及小五金、成卷的砂紙、各型電線、塑膠管。老爸背後僅能容身的空間，放置另一個工作檯，檯上可以看到手弓鋸、立式電鑽、固定在檯上的老虎鉗、砂輪機、小型車床，鋸木機器。另一面牆上掛著幾十種手工具、粗細電線、油漆刷、木工夾具、水平尺等等，分門別類，亂中有序。工作檯下塞滿大小紙箱，應該是放置水泥、油漆、修汽車、園藝等工具。

我在二十年前搬到新居時，二十塊錢買兩個大垃圾筒，用不到五年，塑膠桶底部不耐經常拉動，開始露底，在搬運時不論是樹葉或是垃圾都會在塑膠桶底下掉出來，但桶子滾輪及桶身沒有壞，丟掉買新品甚為可惜，左思右想之後我鋸一塊厚三夾板，從內部放在桶底，用螺絲釘從周圍鎖緊，如今五年過去還能繼續勝任工作。

有個大不鏽鋼鍋，左右兩邊的把手是黑色電木製品，太座有時沒有將鍋子放在爐子中央，幾次之後把手被火燒壞，每當烹煮食物達到半滿以上時，由於太重，壞掉的手把不容易使力，太座抱怨說要買新鍋。經過我觀察後，僅僅因為是一邊的把手燒壞，實在毫無道理去買新鍋，於是修理工作來到我面前。左思右想找一片鋁板，又是鋸又是敲，再加鑽孔打光，一個白色的鋁板把手裝上去，功用好得很，只是鍋子左右兩側，有一白一黑的把手，太座買新鍋的主意只好打消了。

不銹鋼燒開水壺，在出水口上有個口哨，當水燒開時，水蒸氣經過口哨會一直叫，提醒主人水已經燒開。口哨是不銹鋼製品，但連結在水壺把手上的那個槓桿確是電木製品，經年累月在瓦斯爐上受燒烤，槓桿一端包圍口哨的部分逐漸剝落，最後口哨脫離水壼，失去提醒主人的功用，但這不是該換新水壺的理由。修理工作又到手上，原廠物件鐵定買不到，電木也買不到，最後還是使用鋁片，左轉右彎終於形成一個圓形，可以卡在口哨外圍，用螺絲緊固在槓桿一端，果然使用如昔，而且爐火絕對燒不到，只是太座買新水壺計畫又泡湯了。

其他例如修桌子、椅子、窗簾、紗門、水龍頭等等，一般都難不倒我，太座大人抱怨說：買不了新品，女兒冷眼旁觀稱：爸爸對於社會經濟沒有貢獻。

今年女兒寄來一個新父親節快樂卡片，時代進步至網路世代，說明Fix-it先生為什麼需要買新電動工具原因的流程圖﹙Flowchart﹚。經過幾個是與不是的答案之後，修它先生面前的任何物品，不論是否損壞，總會有機會去修它，最好是在父親節期間，走進家庭房(Home Depot) 逛逛高興一下，順便買一個新的電工具以備萬一，女兒知道老爸的毛病所在，真是一針見血幽默至極。

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