人老了，眼睛矇矓了，耳朵失聰了，這是必然的現象；戴眼鏡，裝上耳機也是當然的事，但我從來沒想過眼鏡及耳機都要架置在耳朵上，如今處於新冠疫情 中，耳朵還要承受另一種負荷：口罩 。我一下子醒悟到耳朵居然有如此重大的責任，但是我的耳朵就有超重的感覺，吃不消了，而且這三樣東西會相互牽連牴觸，有時耳機會被扯掉下來，眼鏡會被扯歪，口罩無法密封。

為了保護自己，我只好蝸居家中，幾乎不出門，當我被醫生「逼迫」要去驗血及做例行檢查時，必須硬著頭皮去診所，我才答應出門，而且我會找媳婦開車載我去。我在家不戴眼鏡，看不太清楚也不會防礙日常生活；我也不裝上耳機，習慣了，反而喜歡清靜，一旦戴上耳機，四周的雜音反而使我覺得太噪雜，得不到安寧。

要去醫院，我起初是全副武裝，這才發現這三様東西在我耳朵上糾纏不清。我的解決方法是：不戴眼鏡，也不裝耳機，反正我不開車，讓媳婦控制一切；我事先把我的名字及有關號碼都寫在小紙片上，準備好，只要出示這張紙片就可以了。

我的眼睛、耳朵都有一些故事。我年輕工作時，有一天突然發現眼前一片成千上萬如沙的黑點，揉揉眼睛也不消失，當時毫不緊張，也沒有馬上去看醫生，過了幾天才發現不太正常，醫生說是左眼的微血管破了，血流出來了，無法醫治。我左眼看到的電線桿不是垂直的，是扭扭曲曲的。時間慢慢過去，視力也穩定了，但總體來說視力大為減弱，不時有烏雲一樣的東西漂浮在眼前。

我的耳朵故事也奇怪，我從小就喜歡聽古典音樂，尤其是歌劇的聲樂及鋼琴，漸漸地，我責怪我的音響設備出了毛病，換了最好的喇叭，也有問題，而且左右聲音不平衡，聲音也不如從前般使我陶醉，怎麼弄也不滿意。

退休 後第一次去檢查，才發現是我的耳朵有問題，我的左耳聽力非常差，如今已經完全聾了，所以音樂不平衡，只有右耳還可以用，要用耳機才能聽，因此我不接電話了，因為我根本聽不懂對方在講什麼。

我的人生哲理很簡單，人一定會衰老，一定會面對這些事，我就盡量接受這些事實，珍惜我還擁有的好好活下去。