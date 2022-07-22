外孫滿六歲了。在他很小的時候，我曾受女兒之託，帶他去上一些幼兒團體課，印象最深的是每周一次的「小小健身 房」，它是個很大的室內空間，沿牆放著各種鍛鍊體能的設備，中央的空間則用於團體活動，都是由年輕教練帶頭，小孩依樣畫葫蘆即可。

這些孩子尚未進入學前班，連話都不會說，他們通常各玩各的，也互相觀察，大人必須全程陪同。外孫大概怕生，表情總是愣愣的，我也看不出來他到底喜不喜歡這個地方。

有一天出門太晚，忘了什麼原因，總之是要遲到了。我心想，開車也要花時間，等我們到了那裡，恐怕課都上了一半，不如回家算了。但女兒已交了學費，這不是浪費錢嗎？可是她又怎會知道呢？外孫又不會告狀，他根本不會說話，反正神不知鬼不覺，還是蹺課算了。

我把車轉進一片商場，以便掉頭回家，我對外孫說：「我們回家吧！」他一聽立刻放聲大哭，一路上嚎啕痛哭，那種委屈和憤怒是我從未見過的。我驚呆了，他竟然什麼都懂，只苦於無法表達，我實在太低估他了。早上來我家之前，他父母一定對他說：「今天要去小小健身房喔！」這讓他充滿期待，那裡有許多同齡小孩，好玩的設備，熟悉的活動，竟被我一句「回家吧」輕易抹殺，是可忍，孰不可忍？

回到家，他臉上掛著淚痕。我先生沒發現今天課程特別短，還問他：「今天上課好玩嗎？」他轉頭用悲憤的眼神望著我，那一刻我真無地自容，都快七十了，欺負一個不會說話的孩子，我還是個人嗎？

我們常說「不懂事的孩子」，其實他不是不懂，只是無法表達，只能用眼淚發洩。小孩記憶短暫，外孫早把此事忘到九霄雲外，我卻忘不了。他給我上了一課：大人言行不一，小孩看得很清楚。我們千萬別在無意之間，成為孩子的壞榜樣。