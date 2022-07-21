鄰居戴諾是年近七十、世居美國的老美，患有痛風症，那天他拿出一大堆西藥給我看，多年來藥沒少吃，病卻沒好。因為我患椎間盤突出症多年，常光顧黃威醫生開設的中醫診所，對中醫的治病機理略知一、二，於是建議他也去試試。

這天我和他走進中醫診所，他一看到候診室牆上一張背扎十多針的針灸示意圖，頓時毛骨悚然，轉身就走。我解釋說，這些針頭細如牛毛，扎進去僅如蟻咬，透過皮膚就不疼了。經過我的解釋，他再次邁進診所，剛進門就聽到診室裡傳出唉喲喲的哀鳴，他聽了一陣心寒，扭頭就走。我解釋說，這是患者接受針刺療法，是針尖正中要害時的應激反應。

一天他的痛風病發作，自己約了黃醫生，讓我陪同，令我驚訝。在候診期間，當他看到一個壯年男子就診出來時，兩只胳膊上平添了一圈圈瘀血，嚇得魂不附體，立即取消預約。我解釋道，這是患者接受灸療，通過局部瘀血，達到行氣活血、消腫止痛的作用，一般一周內自行消退。無論我怎樣解釋，他發誓再也不進中醫門。

他三進診所而不就，我以為他篤定與中醫絕緣，沒想到一天早晨，他敲開了我的門，撩起左褲腿，露出紅腫的膝關節 ，愁容滿面地訴說著昨晚痛得死去活來的慘狀，決心鋌而走險，求我再陪他到中醫診所。

在診所，黃醫生耐心地聽取他的病史和藥物治療情況，經望、聞、問、切後確定治療方案，期間當然忘不了宣傳中醫針灸治療痛風的原理及好處，至於他能否聽懂就不得而知了。

隨後，黃醫生讓他躺在潔淨的診床上，經皮膚消毒後，用五根三寸左右細如髮絲的銀針，分別插入他左小腿的陰交、解溪、足三里等穴位，每扎進一個穴位，總會捻捻轉轉，弄得戴諾似笑非笑，似哭非哭，這也許是西醫治療皮肉不驚，中醫固原強本皮肉受苦的區別吧！

把針安置好後，告知要接通電源，一聽要通電，嚇得他差點從床上滾下來，黃醫生解釋說，這是一種接近人體生物電的微量電流，不會對人體造成任何傷害，他才放下心來。從皮膚消毒、選穴、針刺、行刺、最後起針，在半小時的治療期間他居然睡著了，也許因為經過昨晚的折騰、也許針療生效，或者兩者兼而有之。治療完後他賴在床上要繼續，黃醫生笑著說：針灸也像西藥一樣有療效期，一次可維持四十八至七十二小時。

黃醫生解釋完後，開了中藥「四味丸」讓他服用，戴諾打開瓶蓋，看著像黑胡椒大小，散發異味的棕黑色粒粒小丸，滿臉狐疑，但為治病也就認了。經過三個月的治療，他的痛風症沒有發作，儘管全都自費，但心甘情願，並說比西醫便宜多了，逢人直誇中醫的神奇。

一天，他拿著一份英文版的商報給我看，上面載有一則他的老朋友里斯特看中醫的報導，原來六十多歲的德裔里斯特因中風 半身不遂，口角歪斜。戴諾現身說法，推薦他到黃醫生診所就醫，經針灸及服用中藥三個月，就能自己吃飯，半年後生活基本自理，高興得讓兒子代筆發文商報，感謝中醫療法給了他新生活，成為繼戴諾之後的又一位中醫義務宣傳員。

如今中醫針灸已在全美多個州合法化，但有兩千多年歷史的中醫要真正融入美國社會，還有相當長的路要走，我們仍須努力。