趁著搬來法拉盛就診方便，一周前我去家醫診所健檢驗血，隨後醫生視訊告知血液報告，竟然評價滿分，還問我最近做了什麼，怎麼這麼立竿見影？

回想起來，多虧好友珍妮的經驗談，喝咖啡、吃麥片，燉肉湯一律放點肉桂粉，本來稍微超標的血糖 指數立刻回穩，還有老在上限邊緣起伏的膽固醇，也因她的建議，早晚吃顆好市多買的維他命，恢復正常， 至於偏低的維他命D，因為每天固定在陽光下散步，而得到明顯改善。

真不敢想像去年健檢時，不僅血糖、膽固醇和維他命D不正常，家醫還因為我體重無緣無故減十多磅，擔心我身體長了什麼東西，而展開多項檢查，加上我後來嚴重失眠了一個多月，還以為茲事體大了。

其實拜父母遺傳基因之賜，過去我們手足一向不需擔心三高等慢性疾病，記得退休前每年家醫看到我的驗血報告，還嘖嘖稱奇，因為他說自己吃藥和保養品，都沒這麼好，然而隨著年紀逐漸老邁，美食當前，口無遮攔，血壓、膽固醇、血糖等也開始不安分起來。「人如其食」（You are what you eat），這句話最早是出自十八世紀法國作家薩瓦蘭，意思是，如果你想要擁有好的健康，得吃「好」的食物才行，年輕時不覺得，老來才體驗特深。

大概天生腿部循環欠佳，我從小就怕站，父母白天帶我們出遊，夜幕低垂等公車回家時，總聽我碎碎唸：「好希望這裡有張床啊！」教了一輩子書，小腿靜脈曲張得更厲害，有次下班坐了近四、五十分鐘的地鐵 回家，下車時整雙小腿又紅又腫，好像得了什麼怪病，醫生說是循環不良造成的靜脈炎，自此我不僅不耐久站，還不良於行。

可是，所有收到的健康資訊，都說小腿是第二心臟，為了改善骨質疏鬆，以免摔跤骨折，只有多運動一途，「工欲善其事 ，必先利其器」，我專門買了兩雙舒適的球鞋，準備邁出腿去。

在妹妹和好友東的激勵下，我開始每天到十二分鐘步程外的植物園 散步，不在乎快慢，只為享受森林浴兼日光浴，良伴同行，路不為遠，邊走邊話家常，談笑風生間，不覺已走了近萬步，猜想這也是我這次體檢有長足進步的原因，特別不揣冒昧，野人獻曝。