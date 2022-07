趁著搬來法拉盛就診方便,一周前我去家醫診所健檢驗血,隨後醫生視訊告知血液報告,竟然評價滿分,還問我最近做了什麼,怎麼這麼立竿見影?

回想起來,多虧好友珍妮的經驗談,喝咖啡、吃麥片,燉肉湯一律放點肉桂粉,本來稍微超標的血糖 指數立刻回穩,還有老在上限邊緣起伏的膽固醇,也因她的建議,早晚吃顆好市多買的維他命,恢復正常, 至於偏低的維他命D,因為每天固定在陽光下散步,而得到明顯改善。

真不敢想像去年健檢時,不僅血糖、膽固醇和維他命D不正常,家醫還因為我體重無緣無故減十多磅,擔心我身體長了什麼東西,而展開多項檢查,加上我後來嚴重失眠了一個多月,還以為茲事體大了。

其實拜父母遺傳基因之賜,過去我們手足一向不需擔心三高等慢性疾病,記得退休前每年家醫看到我的驗血報告,還嘖嘖稱奇,因為他說自己吃藥和保養品,都沒這麼好,然而隨著年紀逐漸老邁,美食當前,口無遮攔,血壓、膽固醇、血糖等也開始不安分起來。「人如其食」(You are what you eat),這句話最早是出自十八世紀法國作家薩瓦蘭,意思是,如果你想要擁有好的健康,得吃「好」的食物才行,年輕時不覺得,老來才體驗特深。

大概天生腿部循環欠佳,我從小就怕站,父母白天帶我們出遊,夜幕低垂等公車回家時,總聽我碎碎唸:「好希望這裡有張床啊!」教了一輩子書,小腿靜脈曲張得更厲害,有次下班坐了近四、五十分鐘的地鐵 回家,下車時整雙小腿又紅又腫,好像得了什麼怪病,醫生說是循環不良造成的靜脈炎,自此我不僅不耐久站,還不良於行。

可是,所有收到的健康資訊,都說小腿是第二心臟,為了改善骨質疏鬆,以免摔跤骨折,只有多運動一途,「工欲善其事 ,必先利其器」,我專門買了兩雙舒適的球鞋,準備邁出腿去。

在妹妹和好友東的激勵下,我開始每天到十二分鐘步程外的植物園 散步,不在乎快慢,只為享受森林浴兼日光浴,良伴同行,路不為遠,邊走邊話家常,談笑風生間,不覺已走了近萬步,猜想這也是我這次體檢有長足進步的原因,特別不揣冒昧,野人獻曝。