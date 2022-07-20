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好婆婆妙媳婦

梁蘭蓁

那天和閨密黃金女郎們一起吃飯，由於疫情，我們很久沒有見面了，現在大家都深深體會到「一期一會」。能夠平平安安聚餐，每個人都開心得不得了，吃得好，聊得痛快，大家都捨不得散會。

我們都當婆婆媽媽了，聊完了彼此的近況，就要關心晩輩的情況。我們幾個人的孫輩當中，茱麗十一歲的孫女兒給我的印象最好玩。當年，茱麗的兒子一家大小還和茱麗住在一起，有次兒子和媳婦外出，把四歲的孫女交給奶奶看著。茱麗做好了晚餐，叫孫女兒吃飯，孫女兒正在玩洋娃娃，不肯過來吃飯。茱麗有點火大，臉紅脖子粗地對孫女說，「妳到底要不要吃飯？不吃拉倒，待會兒餓了也別想討零食吃。」孫女兒毫不畏懼地瞪著大眼睛，說不吃就是不吃。茱麗看著小朋友氣鼓鼓的可愛模樣，決定跟她拚一個上下，板著臉問孫女，「妳氣什麼？要和奶奶打架嗎？要打我們去外面去打。」孫女兒竟然答道，「改天吧，我現在很忙。」想到這件事就佩服茱麗的孫女從小就那麼聰明。

茱麗說，她孫女全是能幹的媳婦調教出來的。茱麗的兒子在台灣出生，三歲就被茱麗和先生帶到美國來，在加州長大。他是中國孩子美國胃，從小就喜歡吃西式料理，以前孩子們小的時候，茱麗每頓飯都得為自己和女兒做中餐，但還得為兒子另外做西餐，非常麻煩。茱麗以為兒子長大口味會變，結果他還是只肯吃西餐，讓茱麗很煩惱。

後來兒子在網上交友，認識了一位大學畢業後才移民來美國的上海小姐。人家說上海男生都很會煮菜，而上海女孩子嬌滴滴，從來不做家事。結婚後，小倆口和茱麗住，起初她媳婦什麼都不做。有一天，兒子打電話回家問茱麗，「媽媽在做什麼？」茱麗說，「我正在廚房做午餐」，兒子問道，「那麼媳婦在做什麼？」茱麗說，「她在看電視。」

第二天早上，兒子出門上班前告訴媳婦說他想吃一道西餐菜名，叫媳婦做給他下班回家吃，結果媳婦忙了一整天，上網查這道菜怎麼做，還上街去買食材，回家後又在廚房弄了好久，終於做成了一道漂亮的西餐。兒子讚不絕口，媳婦也很有成就感。從此，兒子每天點一樣菜，媳婦就上網學習一個菜，長久下來，媳婦已經成了西餐料理高手。

不但如此，媳婦開始對家裡的修理水電工作產生興趣，不論是換電燈泡、修漏水、修馬桶或是花灑壞掉，她都會修理。有一次茱麗台灣的朋友打算來這裡住半年，事先託茱麗替他們租房子，另外又請人從IKEA買了各種基本家具，送到的是一箱箱的原材料，沒想到全是由媳婦自己把它們拼造成功的，茱麗佩服不已。

有一次茱麗家換屋頂，工人全是老中。工頭看到茱麗一個人忙前忙後，而媳婦躺在沙發上看電視，就問她，「那是不是妳的女兒？」當他聽到這是媳婦時，工頭驚訝地差點從樓梯上摔下來，工頭說，哪有老中的媳婦這樣大膽敢讓婆婆忙著，自己卻躺著看電視？茱麗說，平常的家事她自己來做就好，只要有需要，一叫媳婦，她馬上就動手幫忙，茱麗對她的媳婦滿意極了。她們真是一對好婆婆，妙媳婦。

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