退休前在德州 住了幾十年，那裡地大物博，只有一種交通工具，就是自己開車，天天上班下班，旅遊也限於美國境內，後來去歐洲旅行覺得特別新奇有趣，也鬧出不少笑話。

出發前，我向家庭醫生要求抗生素處方，他說：「不行，妳明明沒生病，我亂開藥會被吊銷執照。」我說：「我要去歐洲，在那邊生病怎麼辦？」他氣得大聲說：「大家去歐洲，沒有人像妳這麼怕。」

二○○一去巴黎深度自助旅行，待了七天。我們來美時，台灣還沒有地鐵，長期定居的德州，更沒有地鐵。巴黎的地鐵系統極完善，四通八達，我自認頭腦靈活，帶著一張地圖就上了車。

第一次搭乘，到了目的地，略微遲疑沒有立即下車，車門從兩側徐徐合攏，我情急之下用力拉住車門，不讓它關上，我先生立刻加入，他也沒搭過地鐵；原本坐著看報的法國男士也跳起來幫忙，他肯定以為我心臟病發作，緊急狀況必須下車。眾志成城，車門終於被拉開，我倆下車，然後發現，坐過站根本無所謂，只要搭上反方向列車即可，車次頻繁；更重要的是，只要不出地鐵站 ，一張車票可以多次轉車。

次年從美國飛倫敦，轉機到威尼斯，然後從機場搭乘大型公交船直達聖馬可廣場。下船後，我們拉著行李箱不停地上橋下橋，每座橋都是一級級的階梯，箱子腳輪根本派不上用場，一身大汗，氣喘如牛，終於找到旅館 。事後得知，有種小型快艇相當於出租車，可從聖馬可廣場直達旅館，因為旅館門口就有一條水道。

天黑後發現，掛在窗戶兩旁的窗簾根本無法合攏，好像只是裝飾，沒有實際用途。我努力拉攏之後，用隨身攜帶的別針將它固定住。次日我不碰它就出門了，傍晚回旅館，窗簾再度懸掛窗的兩旁，兩扇木製百葉窗神祕出現了，被關得嚴絲合縫，原來它們白天是貼著外牆的。義大利的窗簾竟然躲在房子外面，這教我如何猜得到？這種木製百葉窗美國也有，但只是個裝飾，用來美化房子的外表。

遊罷威尼斯，搭「歐洲之星」號火車前往佛羅倫斯。座椅舒適，沿途觀賞窗外風景，鄰座旅客似乎是旅行老手，不像我們東張西望。感覺過了很久，終於到站停車，鄰座立即起身，搶先去拿上方架子的行李，我們想：「讓其他人先下車好了，急什麼？我們又不趕時間。」

突然發現有些乘客正在換座位，想坐得更舒適。我瞬間恍然大悟，佛羅倫斯只是中間站，這列火車的終點是羅馬。我大叫：「趕快下車，車要開了！」我先生從座位彈起，衝向上方行李架，用力過猛，行李撞歪了太陽眼鏡，我倆用跑百米速度衝下車，站台職員看看我們，他正準備吹哨子，發出開車信號。事後回想，出遠門都是搭飛機，已經二十多年沒坐火車，難怪忘記了火車的運作模式。

土包子遊歐洲，鬧出一籮筐的笑話，倒是為單調乏味的生活，帶來不少有趣的回憶。