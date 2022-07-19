父親在我的人生中扮演的是一個什麼角色？一言以蔽之，他在我心中是一個強大且具有正面性力量的偉岸形象，就像西遊記中歷經九九八十一難，護師取經的孫悟空，不管多麼艱難險阻，他始終不渝所肩負的責任。

父親並不是個不善言辭的人，至少他對他的好友並不訥口少言。他時常廣撒邀約，因此家中常常高朋滿座。父親與他們總有聊不完的話題，小至侃侃而談各自的家務芝麻事，大至對國內外政事滔滔不絕。三杯五盞的茶自然是不夠他們解渴的，源源不斷的裊裊茶香飄蕩在人聲鼎沸中。

但我想他又確實是個笨口拙舌的人，平淡基礎的口頭情感表達對他來說似乎略顯艱難，理性的冷漠縫住了他的雙唇，那三個發音易如反掌的字詞成了從不言道的禁忌。於是我說，我也想成為他的朋友，要求他放下長輩的姿態也和我把茶言歡，可是他卻始終保持靜默，一板一眼地因循守舊，說是父要像父，子要像子，各尊其位很重要。在我面前，他就像個七十年代的破舊收音機，老化的內部零件使得播出的音頻卡頓吞吐，且盡是些枯燥無味的內容。

不可平的鴻溝也阻隔於他和我之間，我們有著迥然不同的審美和思想，因為意見不合的互相置氣早已成了家常便飯。在我看來，新家的基調本就是簡約現代的味道，可他卻固執地花費不必要的財力，隔洋海運回一套風格與之大相徑庭的老式紅木家具，替換掉我喜愛的原款；當我恣意向他談起我支持不同性傾向的人們墜入愛河的想法時，他卻堅持傳統人倫道德，說那樣的愛是病態，不可取。

他的墨守成規讓他和這個時代漸行漸遠，和我背道而馳，但我仍在努力尋找我們的相交點，改變平行的命運。我發現我們都喜歡品茶、觀影和旅行，於是我屢屢向他發出邀請，可十有八九都會遭到拒絕，理由多是工作繁忙。但與其說是有原因的，還不如說他在與朋友和伴家人的選項中，毅然選擇了前者。可身上流淌的血脈讓我們密不可分，我希望他能夠多選擇我們一次，讓我的主動變得有意義，在特別的某一天，一家團圓吃一頓簡單的飯菜，或是來一場說走就走的旅行。

可在我寫下這些埋怨之言時，我分明知道父親那靜默無聲的愛又是如何震耳欲聾的。在他每次與朋友邊品飲香茗邊談天說地時，他總會為我也泡上另一杯茶香滿滿的茶水給我；在歷經幾番爭論不休後，他也總會妥協地將部分的決定權交給我，應允由我去操辦家中布置事宜。他其實一直都在尊重和採納我的意見，或許他詞不達意、言不由衷，或許他眼光欠佳，亦或許他欠缺陪伴我們，但他常常給予我需要的，也滿足我想要的。

當我看見他的黑髮混入銀絲，皺紋如藤爬滿臉龐；背脊因勞累而略顯佝僂，各樣的疾患乘虛而入；他人生的記事本不再有詩和遠方，有的只是柴米油鹽時，我就清楚地明白，這一切發生在父親身上的變化我都難辭其咎。我雖沒有見過父親光腳無憂地奔馳在鄉村田野間，但我能從模糊的黑白照片中，看見他俊俏的面龐和挺立的身柱；我也無緣讀過父親年少時寫下的文章詞句，但我卻能從他瘦勁清峻的筆跡間，感受到他也曾有過意氣風發的青春和長風破浪的夢想，是我和時間將他從夏雨中的綠桑條，變為了秋風中的黃麥穗。

如今，這麥因為沉甸甸而彎腰曲背，而我卻不敢直視麥穗上的風霜；假如那一首愛的頌歌我不曾開口高唱，可緘默中的濃烈卻依舊存在，因為山海不消，我對你的愛意不滅。