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找到自己的學習之路

以薰

一位在宮廟擔任志工的師姐日前在臉書貼文：「每年農曆年後就有很多家長來祈求菩薩保佑孩子考上好學校，然而我們應尊重孩子的意願，特殊才藝班亦有發揮的空間，家長可以試著換個角度思考，不一定要循規蹈矩讀書，才會有一片天。」我按讚表達認同。

打從娘胎出來，我就一直走在父母安排的道路，不敢造次逾越。現在回頭看那段從幼稚園、國小、國中到專科的歲月，像是一部黑白默劇，這段求學時光我並不快樂，記憶僅剩斷壁殘垣。保守的家庭，父母謀生不易，能做的就是勉力讓孩子完成學業，至於人格特質及學習傾向只能束之高閣。直到入社會多年，多方摸索嘗試，找到自己的興趣，進而在不惑之年取得研究所學歷。笨鳥慢飛，即使過了知天命仍樂在學習。

不過也因為自己一路走來循規蹈矩，偏執以為只有遵守學制按部就班，將來才能找到理想的工作，導致與排斥體制內學習的兒子產生許多衝突。我倆為了唸書不知道往來征戰幾回，沒想到，我狠下心來，索性就放手任他自己搞。十多年來，他不改其志，忠於初心，堅毅守著自己的興趣，我總算被他說服，現在我只需要保持一顆祝福他的心，感謝他堅持不懈的努力，勇於精進向目標邁步，瀕臨破碎的親子關係終現柳暗花明。

先前聆聽一場演講，有句話我很有感觸：「學習不是那麼理所當然的事情。」與兒子僵持不下的那些年，讓我更深體會這句話的意涵。多元升學若沒有改變家長的舊思維，開闢再多條的路，恐怕也是無濟於事。

演講最後引用曼德拉說的：「願你所做的選擇，映照出的是你的盼望，而非恐懼。」關於孩子選擇唸什麼好，或許可以找孩子們聊聊，答案便呼之欲出。

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