我住在新澤西中部一個叫Hightstown的小城，以前我以為是因為這個地方地勢高，所以下大雨、洪水 我都無動於衷，後來才知道三百年前小城初建，城中的名人是個開飯館的商人姓Hight，小城以此姓為名。

城中心有一個湖，湖邊建了一個很漂亮的橋，湖邊是一個小廣場，每年天一暖和，城裡就有各式各樣的活動，從六月到九月，每月第三個星期五就有一個「快樂星期五」，通常有一、兩個樂隊演奏，有幾組成人或兒童跳舞。五六個小販賣些當地的新鮮蔬菜、小孩玩具和各式首飾，城裡好多組織都會參加：圖書館有一個小攤，介紹各式活動的內容和時間；童子軍也宣傳各式活動並招收小孩子。

信不信由你，小城有十個委員會，我是文化藝術委員會的成員，這些委員會是半政府機構，每兩年就重新選舉一次，倒也從來沒換過人。我們委員會是挺活躍的，把小城的文化活動搞得很熱鬧，「快樂星期五」我們每次都參加，擺一個桌子幾把椅子外加一項藝術活動，招攬大人小孩來玩。

六月的「快樂星期五」，我們當天下午四點半去布置我們的小攤子，這次的主題是我的三角插，我作了八隻大小恐龍 擺在桌子上，打算當場作一隻恐龍三角插。

廣場當中是樂隊，今年的樂隊還真不錯，音樂和演唱都很有水準，很快就有許多人聚攏過來。廣場有許多石條和木墩可坐，很快就被爺爺奶奶帶著小孫子坐滿了。今年有一組跳呼啦圈和紅綢舞的舞者，大圈、小圈被他們舞得活靈活現。我一向對廣場舞不敢恭維，這次可是跌破眼鏡了，其中有一人跳得極有韻律，踩著音樂的點子，真是賞心悅目，又有幾個舞者加入，雖然不如領舞者跳得優美，但音樂好、唱得也好，更好的是越來越多大人和小孩也加進來，廣場中間盡是跳舞的人。我們坐在一邊看，都說今年的樂隊確實是歷年來頂出色的。

廣場上人越來越來多，好些年輕夫婦帶著小孩子來，小狗也來了好多，小孩子圍著小狗又蹦又跳。我的恐龍也甚是招人喜歡，小孩子們看了不夠，竟然抓起來兩隻小恐龍打架，爹媽嚇壞了，一個勁說「小心，小心」， 我說不要緊，壞了我可以修。受到鼓勵的孩子們都來拍拍恐龍，笑得開心不已。大人欣賞的是藝術，過來問我全是紙做的？我告訴他們，是把紙疊成三角，然後把三角插成雕像。我拿出紙條教疊三角，不難，但學會的人們都特自豪，過來的一個人說他是動物管理委員會的，我一高興送他一隻恐龍，他大為開心地拿走了。

大概因為這是新冠疫情 後頭一次的公開活動，來的人遠遠超過我們預測。人們東遊西逛，買了食物坐在湖邊又吃又喝，好不快活。到了晚上八時我們準備收攤了，廣場上的人還是熙熙攘攘。我們又得想下個月作什麼項目，必須有趣又有藝術性。