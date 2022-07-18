那日午後，小憩醒來，人懶懶的，讀了一會書，看看窗外，陽光正好，滿樹綠葉，在風裡狂舞。起身為文竹修身，又給蝴蝶蘭加冰，最後準備到地下室把烘乾的毛巾拿上來。

打開通往地下室的門，下了兩層台階後，赫然發現最下面一層台階的地上，一隻動物在蠕動，掌心大小，圓呼呼的，還拖著細細的尾巴，悠哉遊哉地晃悠。老鼠，心裡一驚，迅速返上台階，關好門，心臟撲通撲通地狂跳。

過了大約幾分鐘，再次打開門，還特意開了燈，只見老鼠幾乎在同一位置晃悠，慢慢騰騰，左晃右蕩，好不悠閒自在。這老鼠太邪乎了！記得小時候發現老鼠，爸爸又是灑藥，又是老鼠夾，可說只見鼠屎，未見鼠身，怎麼這隻老鼠在既見燈光，又聞聲響後，竟然如此從容不迫？

越想越怕，擔心老鼠會沿著樓梯爬上來，恨不得立刻開車出去，結果發現鑰匙在地下室。這老鼠太可怕了，開門關門、開燈關燈，牠居然毫無畏懼，步履緩慢依舊晃蕩。百思不得其解這是一隻什麼樣的老鼠？只知道美國的蔬菜 ，諸如芹菜黃瓜異於故鄉，難不成美國的老鼠也與老家的老鼠大相徑庭？

門，萬萬不敢打開，出去，也是絕無可能。半個小時、一個小時後，通往地下室的門安然無恙。估計美國的老鼠不會爬樓梯吧？到了晚飯時間，不敢下去拿食材，只能從一樓冰箱，傾其所有，一顆土豆、一根白蘿蔔、兩顆西紅柿、幾根油菜，昨天炒好的雞肉絲，周末的滷牛肉，做了一盤清炒蘿蔔絲、油菜雞肉絲、土豆滷牛肉還有西紅柿蛋花湯。

吱呀一聲，門開了，先生從地下室走上來，我忙問看見老鼠了嗎？回答沒有啊！我便如此這般描述一番。先生放下包，掉頭下樓，再次走到地下室。搜尋十幾分鐘後上來，說什麼也沒有發現。

晚飯後，依舊心有餘悸，不敢獨自下樓，央求先生和我一同下樓，他繼續搜尋鼠跡，我收拾烘乾機裡的毛巾，隨後出去散步。

路上，先生讓我描述一下老鼠的樣子，如何走動，我仔仔細細將所看見的描述一番。回家後，先生又問我老鼠的具體位置？然後笑著說，「我覺得妳看見的是一片樹葉。」我一驚，那樹葉呢？地下室無風，樹葉不會被吹走，豈不更詭異！

先生說，不是真的一片樹葉，是窗外的樹葉，被陽光折射後的影子。地下室西面牆壁上有一扇小窗，午後時分，會有陽光從窗口射進來，那個時間點，他曾在相同的位置看見過晃動的樹葉。

理由有三：其一，我在家不戴眼鏡，雖說不影響讀書寫字做家務，但是遠距離視線模糊，而且有比較嚴重的散光。其二，所謂的抱頭鼠竄就是老鼠逃跑的速度極其迅速，怎可能幾分鐘後依舊在幾乎同一位置晃動？其三，老鼠不應該是圓呼呼的，我所看見的與樹葉形狀類似；其四，我當時心裡已然認定為老鼠，極度的害怕心理導致根本無暇仔細觀察辨認。

聽後，心下稍安，不過再去地下室依舊戰戰兢兢。

過了幾日，再見鼠影，樹葉一端的細枝正與老鼠的尾巴類似。原來如此，所謂的捉鼠記只是空穴來風的一場虛驚。