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不朽的星光

林良姿

近幾年來，多媒體數位動態畫展相當風行。去年秋天，我期盼已久的梵谷沉浸式數位藝術展（Immersive Van Gogh Exhibit）終於來到達拉斯，雖然因疫情的關係，我盡量避免出入人群聚集的場合，但實在不想錯過這個展覧，遂打了三針疫苗之後，挑選人潮較少的周末早晨前往參觀。

當天煙雨濛濛，上午九點二十分，我來到達拉斯光之屋（Lighthouse）藝術館，看到大門已開，便撐著傘進去買票，但售票員告訴我，十點才開始展覧，現在還沒營業，叫我稍後再來，我只好先回車上休息。

半小時後，我再次回去買票，售票員說：「很抱歉造成您的不便，所以我將您們的門票升級為貴賓票。」每人可獲得一張梵谷的海報、一支向日葵人造花、懸掛式名牌，及印著向日葵的椅墊。原本一張票價四十九美元，升級另加五十美元，我們全家四個人，升級費就要兩百元，如今白白享有貴賓的待遇，可說是意外的驚喜。

多媒體的畫展視頻在三個廳室同時播放，視覺效果也因場地的陳設有所不同，我們在最大的廳室坐下欣賞，座位間保持適當的社交距離。這場融合了聲光色彩的多媒體數位藝術展，由義大利電影製片人馬西米利亞諾‧西卡迪(Massimiliano Siccardi)設計構思，設置了五十萬立方尺的投影，六萬六百幀視頻及高達九千萬像素的高端畫質，加上音效，帶給觀眾全新的觀感體驗。

影片初始，傳來令人不太愉悅的噪聲，黑色的螢幕上有些小蟲亂舞，象徵梵谷精神上受到疾病的干擾；接著四面牆上出現恣意綻放的向日葵，視覺效果非常強烈，然後梵谷其他的作品陸續登場，如肖像、靜物，及受到日本浮世繪影響的畫作及花卉，漫天爭妍。還有麥田拾穗、田野風光、風車、鳶尾花、梵谷自畫像、夜間露天咖啡屋等名畫，最後在波光粼粼的羅那河上，天空閃爍著黃金色的一簇簇光芒，我本來以為是絢爛的火花，其實那是梵谷眼中漩渦形光暈的燦爛繁星。

不停流轉變換的光影畫面投射在四周和地上，讓人目不暇給，原本平面的名畫頓時立體鮮活起來，有時還讓人有種地板跟著浮動的錯覺。由義大利多媒體作曲家路卡‧隆哥巴迪（Luca Longobardi）所負責的音效配樂，也為影片加分不少，讓觀眾隨著音樂徜徉於畫中的情境。

想起余光中先生在梵谷傳的序形容他：「才如江海命如絲，梵谷一生受盡貧困、病痛、屈辱、孤寂，但追求完美藝術的意志從不動搖。他的畫，生前沒人看得起，死後沒人買得起。」我也不禁為梵谷飽受折磨的坎坷人生感到不勝唏噓。

然而是金子總是會發光，在一百多年之後，梵谷的畫作已聞名全世界，躋身為最昂貴的藝術品之列，他的才情就如同名作「星夜」中的繁星，縱然曾經被烏雲遮蓋，但如今卻在人們的心中閃耀，永遠不朽。他在天上，若能得知後人對他如此推崇，應該也感到相當欣慰。

義大利 畫展 社交距離

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