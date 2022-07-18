保羅‧賽門先生，一位和六○年代美國著名搖滾雙人合唱團，賽門和葛方克爾（Simon & Garfunkel），團員之一同名同姓的人，他，卻是專門維修、安裝水管的技術人員。

我們經過朋友介紹，二○一九年冬簽下合同，請保羅次年三月幫忙改造樓上兩間浴室，不料二○二○疫情 爆發，延了又延，保羅想履行合同，外子和我則原訂秋季有遠客來訪，日期漸逼，眼看無法再延，只好勉強同意六月中旬，謹慎開工。

居家避疫，人人自危，我們做足所有防護：覆蓋施工的主臥房大床、家具和地毯，其他房間全關閉；又以透明塑料布垂地，隔離不需進出的空間；走道鋪上舊床單，打開兩浴室和臥房窗戶，使空氣對流，此外，提供口罩 ，並在進門口，貼上「Mask Required」。

保羅和他的徒弟都很配合，每日完工必自動善後，隔些時間，我再戴口罩、手套，穿專門拖鞋，為進出的門把、電燈開關、樓梯扶手噴抹消毒液。感覺上，好像我們無視大疫當前，還引不熟外人做房屋內部整修，其實騎虎難下，每天都戰戰兢兢提防病毒，惴惴不安地盼望快快做完了事。

浴缸換完，撬壞的地磚要換補、被割開的部分牆壁，需填塞重漆……，又要約另兩位小包工來處理，折騰得不免心急，直到保羅檢查、結帳完成，我們已在地下室睡過五個星期。勞累，但慶幸雙方都安康，總算落實了「嚴禁閒雜人進出」。

疫情行進二○二一夏季前，打完兩劑疫苗，用了二十多年的洗碗機突生故障，趕去Home Depot訂購，卻被告知：賣方只負責送貨，買家需自請水管技工安裝。

我們馬上託付保羅，只等兩天，他和新退休 幫手花了近三小時，把高科技的德製洗碗機安裝好並能順利操作。感謝他在多方忙碌中，排出時間及時相助，賞錢外，我們再將多買的一套水龍頭相送，想來他日後有用得上的機會。

哪知清洗消毒完廚房，沒兩天，使用十多年的洗衣機「脫水」功能竟然無端失靈，大疫中，洗衣機的洗滌能去病毒，最被看重，怎能讓它罷工？彷彿應了屋漏偏逢連夜雨的無奈，只好再度出門尋新機。

這回，合同上載明「負責安裝」。貨到當天，年輕的兩位送貨員，無論如何給力，都扭不動、也擰不下套在水龍頭上的舊水管，迫於另有客戶等待送貨，建議我們另請水管技工安裝，至於移除舊洗衣機的費用，日後可去客服部要求退款。

保羅再度受託，他和夥伴利用為水廠工作的午休空檔，隔日趕到。兩人使用鋼鋸和鐵鉗，卸下鏽蝕水管頭，接下來的移除舊機、安換新機，操作得如同吃塊蛋糕般的輕易。疫情到處缺工，高價都難請到人，這兩人未進午餐，工價低又免費運走舊洗衣機，感激之餘，小費以外，雙手奉上點心、冷飲，我們珍視這份疫中情義。

大疫居家，接二連三出狀況，萬分慶幸有保羅馳來相助，就像七○年代，被賽門和葛方克爾唱紅的名曲「Bridge over troubled water」一般——遭逢急困時，情願伸手援助。雖然和二重唱團員之一同姓名，但這位保羅不唱，以行動對我們及時幫助，固然不比歌聲的廣泛撫慰低迷時刻的人心，卻有如從歌詞走出，一位真正協助我們脫困的實踐者。