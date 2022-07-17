受疫情影響，好久不曾搭飛機了，上星期與朋友同行，由西雅圖飛往紐約辦事。朋友問：「在候機室等待上機，坐在機艙搭機飛行，一般費時很長，如何打發這段時間呢？」

我刻意地說一句：「悅讀吧！」朋友疑惑說：「閱讀怎麼強調『悅讀』？」我取樂地說：「有人說讀書看報可以讀出快樂，就將閱讀說成了『悅讀』。」

閱讀確實使人很快樂，每逢在候機室等待登機，設置於此的連鎖小書店 是我光顧之所。書店規模一般很小，幾十平方米，設計精緻典雅，書架整齊有序，書報分門別類，或文學雜誌、新聞周刊或中英文報紙，一目了然；候機購書與上機閱讀，既可打發時間，也可溫故知新，又能結識書友，故而說快樂悅讀。

眾多乘客同樣喜愛進出小書店，離開前，各人手裡一大堆書報。一位企業家對我說：「候機看書或飛行途中讀書，不會遭任何人干擾，關閉手機，不用操心電話打擾，充分利用時間閱讀，這樣叫快樂悅讀很對頭。」

記得幾年前還鄉，在西雅圖國際機場 候機，見小書店有各類中英文書報上市，一本應是新近出版的中文專著仍飄溢墨香，趕快取下翻閱。

此書乃小品集，論及人生、社會、家園，富於哲理，給人啟迪，曾在中文報紙零碎讀過其中好些文字，喜歡簡潔情趣的小品，想不到已經集結出書。於是選取章節翻閱，細細品味。

這時忽聞身邊華裔 女孩說：「先生，不好意思，請您讓讓路。」我埋頭看書阻擋人家進店了，華裔女孩推著坐在輪椅的老先生進門，年近八旬的老先生精神奕奕，小女孩一雙水靈眼睛，在書架上流連。

過一會，女孩略帶遺憾地說：「爺爺，不見您的新書，以後回到唐人街書店看看。」老先生輕聲說出書名，提醒女孩說：「不妨細心再幫爺爺找找。」

我看一眼手裡書本封面，怦然一動，將新書遞給女孩說：「這是不是妳要找的新書？」女孩喜出望外說：「爺爺，有您的新書。」

老先生正是該書的著作者，我掏錢購書，老先生客氣說：「愛讀我書者，這書由我贈送你。」我婉拒說：「本人認識老先生榮幸，怎麼能讓您破費？」

老先生贈書熱切，最後我提出折衷方案，由我付款購書，老先生簽名。老先生叫孫女拿來鋼筆，龍飛鳳舞寫在扉頁。從此，我家書櫥多了一冊原書作者簽名本。

由紐約歸來，離開機場開車來唐人街書店，習慣成自然走入門要買《世界日報》。一位壯年白人拿起報紙，用流利中文對我說：「我女兒也要我替她買一份。」我驚訝地問：「你女兒也懂中文？」壯年白人不無得意地說：「我女兒在唐人街中文學校學中文，她說，長大後去做中文翻譯。現在看中文報紙，從中體會快樂悅讀。」

他一番話相當有趣。聽罷，我禁不住擊掌讚好！