一九八七年，我家正在讀大四的兒子帶了一位大學三年級胖敦敦的猶太女孩回家，打第一眼看見他們一人背了一個行李，手牽手笑嘻嘻地從車上下來，我和我老公就愛上了這純樸善良的女孩，不只因為她長得可愛，而且也非常讚許她的人品和行為。

「看，他們各自背著自己的行李；若是兩件行李都讓我家兒子抬，這樣，他哪能騰出手來牽著她的手啊！」我們欣慰地說。

果然，在他們相惜相愛的三十五年中，兩人都十分勤懇而努力，大學畢業後都先後拿到了醫學 博士， 也都取得了加州 行醫執照。兩人在一九九三年結婚，生了一個美麗的孫女兒以及一個可愛的孫子。

現在兒子和媳婦仍然恩愛如初，人人誇我是一個天天笑口常開、非常喜歡媳婦的好婆婆。不過，仔細想起來，我這個好婆婆的好名聲，大部分是靠了我的好媳婦才得到的。

我有孫子也有孫女，至少我不能用沒有生第二代為藉口而不滿媳婦；另外，他們兩人都非常有上進心，媳婦是舊金山醫學院內科有終身教職的正教授，兒子也是同校精神科的副主任，兩人工作都非常努力。我的媳婦也很珍惜我給她取的中文名字，雖然努力練習，仍然不會現場書寫，但是在她的病人調查表格上就用中文清清楚楚印著：主治醫師柯麗雅教授。

搬到加州來之後，暫住他們家，第一次坐捷運到新居時，車子一開動，我就在車廂內當眾跌了一跤，爬起來後渾身疼痛，媳婦麗雅知道後，特地請她在我住處附近上班的嫂嫂把我接到她家去，用聽診器全身上下都檢查了一遍，說是沒有跌壞什麼，然後才放心地把我送回新家，叫我好好休息，果然第二天完好如初。

有一次，兒子帶著老婆孩子到佛羅里達來探望老父老母，老公開船帶了大家到後院河中去玩水。當時正值冬天，很多海牛從北方過來避寒，恰巧就有兩隻從我們船邊游過，兒子和媳婦兩人立刻興冲冲地由船上跳入水中，跟了憨萌的海牛在水中嬉戲起來。

「母親和老婆兩人都掉到水裡，你到底要救誰？」

這個千古就有的問題立刻閃入我的腦中。我想，如果我們兩人都掉進水裡，我媳婦肯定會立刻游過來把我救起來，我的游泳 技術雖不怎麼樣，但是只要風浪不太大，我可能也會憑自己的能力救自己吧！

兒子和媳婦雖然不會寫什麼淒美愛情的中國詩詞，但我這做婆婆的可以用中文寫篇文章來歌頌他們的婚姻，不但顯擺一下兒子媳婦孝順，順便也朝自已臉上貼點金，說自己也會游水。