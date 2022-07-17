圖╱王治國

三個月前，朋友送我三隻毛茸茸的雛鴨，為了給牠們有個安適的窩，我釘了一個透氣的木籠，安放在後院一角，擔心蛇鼠侵犯，又罩上一層孔隙較密的綠色尼龍細網。

最初我只把牠們視為一般家禽，過不久，牠們稍為長大些，看起來很是可愛，於是念頭一轉，又把牠們當作寵物。

有一天，思路頓開，突然想起鴨子是兩棲動物，於是拿出那束之高閣的塑膠大圓盆，盛水供牠們嬉戲。不料一眨眼，牠們長大許多，在小圓盆裡顯得侷促不安，便拿剛淘汰的舊長浴缸取代，也許寵物店的飼料特別營養，牠們的體型彷彿像吹氣球，日益暴增，浴缸又像小廟一般，容不下大菩薩了，於是我到Home Depot買材料，自行挖了一個五尺見方一尺深的水池，沒想到牠們竟如魚得水般興奮。

其實我還小看牠們了，因為牠們還能飛，在草地上走膩了，躍上籠頂，在上面伸伸懶腰，東張西望，或許是乏味，於是想跳回草地，籠子雖然不高，欲見牠們畏畏縮縮，幾經伸腳試探仍沒勇氣，最後大概是情急了，孤注一擲，這才奮然拍拍翅膀撲向水池，前前後後一舉一動，宛如既生動又滑稽的短片，可真教我看得如醉如癡。

接下來的願望，就是盼望牠們衍生下一代，只是從未見到牠們卿卿我我，更沒冒出一個鴨蛋來，至此方才明白其中原因，這倒是美中不足的地方。

某天，送我小鴨的朋友來訪，看見三隻鴨子又肥又大，隨即問我何時用以下酒？我猛然驚出一身冷汗，接著就是我們的一陣乏味對白，我說：「我下不了手。」「那嫂子呢？」「她呀，她是一個阿彌陀佛的人。」「我倒是可以代勞」，這時我心裡很是難過，心想他為何這麼嘴饞，這麼狠心，一時按捺不住情緒：「很抱歉，讓你失望了，我不可能讓寵物淪為刀俎的魚肉。」朋友最後哈哈大笑道：「你真夠迂腐的啊！」

我寧可做個迂腐人，也不願殺生，何況是我一手帶大的鴨寶寶，相對地，我還要感激牠們呢！在這嚴竣的疫情 中陪伴著我，鬱悶心情也隨之而豁然開朗，所以我決定讓牠們安享天年，走完最後一程。