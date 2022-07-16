初到美國南部鄉下，一望無際、悠長的鄉間公路，周圍安靜得連人都很少看到，我總是倍感淒涼落寞，慢慢習慣之後發現時光雖單調沉悶，卻是蠻溫暖的。

尊老愛幼在這裡不是隨處可見的標語，日常生活細節裡卻很有體現。大型連鎖超市都有六十歲以上人士專門購物和免稅時間，若老人網上購物，工作人員會準備好，放在超市入口處的儲物櫃裡，方便老人自取或者義工幫忙拿取。

政府有給老人院的專車，供老人逛商店、就醫或訪友；校車是專門為小朋友服務的，免費登記即可，家門口接送上下學的孩子，方便安全。公園不收費，沒有那麽繁花似錦的眾多項目，但所有公園都設有孩童娛樂設施，鞦韆、翹翹板、滑梯等。

兩層樓高的建築鄉下都不多，學校更是，中小學和幼兒園一定是一層的，大限度地避免年幼的孩子奔跑嬉鬧造成摔倒，而且學校的門特別多，除了前後門，左右旁邊也一定有門，這個特別設計是為了萬一有緊急情況，逃生方便。

再說劫富救貧，鄉下的車和房每年繳的稅是根據價值來的，也就是說，如果開好車、住大房每年要多繳稅。

學校午餐是收費的，但會發給家長一個表格，低收入 家庭孩子的午餐免費，誰得到免費的，不僅同學間、連孩子自己都不會知道，在給予幫助的同時極大地照顧了他們的自尊心。

這裡的連鎖健身中心，月費是根據收入來的，每月要交的費用隨著收入變化，高收入高費用；醫院和學校的接待處很多都有告示，如果基本生活需要幫助，可以聯繫哪些部門和打哪些電話。

還有一些有溫度的設計，比如冬天超市冷凍櫃門的把手是溫暖的；上了兩層有樓梯的公用建築會有櫃式電梯，為了方便殘疾人出行。

為了照顧殘疾人士，這裡的公車都有特別設置，可以讓殘疾人的輪椅不需要特別的幫助滑上車，車上進門處的座椅是可以收起，輪椅上來會有很寬大的活動空間。

停車場靠近建築物的一定是殘疾人車位，違反一次罰款二百五十大洋，殘疾人的範圍很廣，臨時受傷或是得了大病也可申請殘疾執照。有些連鎖超市，還設有母嬰就近停車位，真可謂體貼入微。

鄉下民風淳樸，超市買盒裝雞蛋 ，每次收銀員都要打開看，一開始我很疑惑不知看什麼？直到有次有兩個破雞蛋，收銀員問是不是要換一盒？讓我對他們每次買單的問話：「今天好嗎？是不是都找到了所需要的東西？」感覺裡面有很多真誠。

鄉下圖書館 很多，同一個縣轄區借書可以在任意圖書館歸還，高科技的使用體現在這裡，一堆書放在電腦前，會自動完成借出手續；另外還有各種幼兒的免費活動。

手機、電視、廣播經常出現警告，不留神給那警報聲嚇一跳，從丟娃、丟車到極端天氣都以這種轟轟烈烈的方式告知，所有緊急電話都是九一一，打了需求若是表達不清晰，警車、救護車、救火車全部來到。

殘疾和智障人士的就業會在本地企業有百分比的安排，從事他們能力範圍內可以做到的工作，和正常人士同工同酬；有時他們在工作時間有異常的反應和舉動，周圍群眾的表情都很自然，沒有驚訝更沒有鄙視和厭惡。

這樣的鄉下日子是不是挺有溫度？