圖/劉良昇

從公司返家的交通尖峰時分，每隔數月我總會在瓊斯路岔路的一角，見到一位陶藝品販售者，但是由於行程匆匆，從不曾過於關注。

一個慵懶的星期五下午，頂著華氏一百度 高溫的艷陽，下班後開車來到了同一處路口的左轉專用線道，蓄勢待發準備等待專用綠燈一亮，就可左轉北行進入瓊斯路返家。

我習慣性地略微向左張望，這位販售者已經將陶藝品擺放定位，他戴著一頂寬簷帽在樹蔭下躲避烈焰，白色休旅 車後面的小拖車，就是這些陶藝品的「行動之家」，而環繞周遭的陶藝品美化了這平凡無奇的街景一角，這位仁兄在此刻絕對夠得上另類「街頭藝術家」的稱號。

待左轉專用線道的號誌即將變為綠燈，急如星火的消防車和救護車隊之鳴笛聲，由遠而近沿瓊斯路而下，就算綠燈亮起，我也必須在原地等待讓這些急難救助車輛先行，即便我錯失了一個原先可以左轉的間隙，但是卻有了更多時間，觀察這溢滿藝術風味的角落，也有餘裕拿出手機留下這「鬧中取靜」和諧的一幕。

縱然熾烈的熱浪、返家的殷切、交通的擁堵，增添我心中更多的躁動，然而這個「藝術角」的適時出現，配以局部的綠草和綠樹，就像炎炎夏日中的冰品，短暫地冷卻了不必要的焦躁。

祝願這位仁兄在這個新冠病毒橫行、美國通貨膨脹方興未艾的困境中，仍然悠閒自得在街頭履行「藝術家」的職責，畢竟這個繁忙大都會 仍然需要被提醒，偶爾我們可以放慢步伐，讓藝術品的洗滌化解一些暴戾之氣。