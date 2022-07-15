退休 前，我在橙縣社會局參加了一個特別工作項目，這個項目是由社會局，心理健康局和青少年監護局合作進行的，服務對象是嚴重行為偏差的青少年和協助他們家庭需要的各種服務。我是社會局的代表，由於參加這個工作項目，我認識了一位非常特殊的朋友，她就是代表青少年監護局的美琪。

美琪是監護局的督導，她是一位四十多歲的白人女性，她做人做事都很乾脆，有話直說，答應的事情一定做對做好。我們共事多年，合作很愉快。

第一次見到美琪的時候，我們坐在一張很大的長圓形會議桌旁，一個挨一個的坐著開會。每個人的空間不大，我坐在她旁邊，我用右手寫筆記，美琪是左撇子，結果我們兩人手肘碰手肘，都得禮讓對方一點空間才行。

開完會，站起來，我才發現美琪只有一隻左手臂，她沒有右手。她襯衫右邊的䄂子空蕩蕩的懸著，一時之間，我真不知道眼睛往哪看才好。反而是美琪面帶笑容，主動對我說，「很高興認識妳，並榮幸可以和妳一起工作。抱歉，我無法和妳握手，因為我用左手握妳的右手會很奇怪」。我平常很容易和別人對話的，這次卻非常拘謹的只說了一句，「彼此彼此」，就不知道該說什麼了。以後我們同在一個辦公室上班，在休息時，美琪經常和我聊孩子們的事情，我才對她的背景有了更多的了解，我們成了無話不談的好朋友。

美琪原來是四肢健全的快樂女孩，在她唸小學六年級的時候得了骨癌，右手臂從肩膀以下全部截肢。這對她的打擊非常大，她有一年的時間休學在家，一步都不肯出門。最後她父母親送她一隻狼狗，為了每天必須要陪狼狗出去運動，她只好開始踏出家門，之後美琪逐漸願意重新與鄰居的玩伴們一起玩，最後她也終於肯回學校上課了。

在那以後，美琪從練習用左手寫字，在學校的午餐時間她用單手端盤子拿餐點，上運動課的跑跑跳跳，她都得全部重新學習訓練，不讓別人可憐她，也不讓別人幫她，她咬牙克服了所有的困難，甚至在十八歲那年還單手考上了駕駛執照。她特意離開家去外州唸大學，向她的父母證明她可以獨立。

美琪大學畢業後回到南加州 ，考上了青少年監護官的工作。剛開始那些不良少年看她是一個年輕的女生，又少了一隻手，以為她好欺負，不把她放在眼裡。有一次她單槍匹馬在一個治安很差的街上當埸抓到一個由監護中心逃出來的小混混，美琪用擒拿，單手雙腳把手銬套牢在小混混手上帶回去，從此美琪聲名遠播，誰也不敢小看這位獨臂女超人。

美琪後來和一位男監護官結婚，生了兩個兒子。美琪說她的人生還算圓滿，沒有因為少了一隻手臂而有任何遺憾，沒想到在孩子們唸小學的時候，她的先生因病過世了。美琪很勇敢，毫無怨言地挑起了家庭和工作的擔子，她說沒有過不去的關卡。

現在美國普通用語都不說殘廢（disable）而是叫special needs（特殊需求），這個字比較尊敬人。美琪雖然少了一隻手，但她什麼都不需要，她最需要的是別人把她一視同仁，她真是一位堅強勇敢的女漢子。