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時尚之都米蘭

李麗珠

現代人穿衣服愈來愈隨興，尤其是走在紐約街頭，常常可見任意披掛一身的行人，衣物也大多以黑色為主。黑色長久以來一直是代表「紐約客」的顏色，它還能夠遮掩身材上的小瑕疵，受大多數人青睞也自有其道理。多年前在一個義大利家庭的婚宴上，我才驚見除了來客與伴娘，竟然連新娘的禮服也全是黑色，當時穿著一身大紅的我，感覺自己在喜氣中多少有些尷尬。

隨著先生的腳步，我逐年走進了義大利，特別在時尚之都的米蘭，我又看到了人生中的花花世界。許多人都曾經聽說過，走在米蘭不論於公於私，都不要讓自己穿得太隨便，的確，在米蘭穿得任性隨便、經常會招引人的注目，而一身精心打扮，才是米蘭人生活上的正常。

體態圓潤的胖媽媽是電影中常有的形象，然而事實上，身形臃腫的義大利人並不多見，倒是修長輕盈的女子時時近在眼前；無論走在米蘭大教堂前的廣場上，或是行經每一個大街小巷，迎面而來的總是衣著光鮮的男男女女，與之擦身而過後的亮麗也久久不散，那種彷佛能引動生命跳躍般的喜悅，常常令先生和我感懷萬千，不自覺的也隨之精神大振。

義大利男人的穿著大多偏向於緊身，把緊身襯衫上的領口高高拉起，瘦長的窄褲管下總是一雙尖頭皮鞋，天涼了再加上件質料筆挺的外套，走起路來虎虎生風，那可真不是一個帥字了得；歐洲人大都格外喜愛圍巾，圍巾也特別能在米蘭女人身上，展現出多種綽約有致的風采。我常讓先生陪著倚靠在露天座上，極目用心打量身邊走過的路人，總見那些花色繽紛的大圍巾，或是被輕輕鬆散在肩頭，或是被柔柔的繫在腰上，再不然就是細緻的被圈在髪際，盯著人們身上五顏六色的圍巾，伴隨輕風四下飄揚，我似乎也受到這五彩繽紛的感染，再一次領悟人間的美好原不必奢求。

米蘭有每年定期舉辦的時裝周，市中心也有縱橫十幾條街、聞名遐邇的Fashion District，能數得上的名牌服飾在此均有店面，尤其是每當聖誕節前後，這裡購物的人潮洶湧，紅男綠女個個穿著華麗，你來我往之際人手一袋，在燈火閃爍中又添了歡樂景象。先生與我多次遊走在人群裡，我們都能感受到這裡的愉快氣氛，但內心卻更鍾情於當地尋常百姓的一般衣食。

我們經常出入米蘭的地下鐵站，因為除了上下車的各個月台，許多站內還有占地廣闊的地下街；地下街內的店面以出售服飾品居多，不但式樣花色種類俱全，質料與設計也並不遜於名牌，價格自然也非常公道合理，我幾次往返其間，絕不入寶山空手而歸，先生或早已聞地下鐵色變，而我始終認定，這裡才是我真正的時尚之都。

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