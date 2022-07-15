我在五○年代中期出生，於北京 生長了三十多年。文革開始時我在上小學，資本主義的東西一掃而光。對於百姓來說，誰家越窮越光榮，貧農、工人出身的家庭揚眉吐氣；地主、資本家、知識分子家庭只能夾著尾巴做人。

學校裡經常召開「憶苦思甜」大會，就是請一些受過地主、資本家剝削苦大仇深的人來回憶過去所受的「苦」和現在生活的「甜」。那時的學校都沒有禮堂，開大會都是學生自己帶小板凳到操場上聽講。夏天酷熱，冬天賊冷，可老師總是告訴我們：「看看台上的老貧農或老工人，比起他們以前受的苦，我們現在熱點或冷點算什麼」。

參加憶苦思甜大會就要體現出「苦」，所以絕對不可以衣著光鮮的參與，同學們穿的都是舊衣服，特別是屁股、膝蓋上有補丁的最好。我的父母都是醫生，家庭生活條件好，但也得適應潮流，要穿打補丁的衣服。

那時侯小孩子穿的衣服褲子都是棉布的，藍色或灰色，很容易磨破成洞，特別是屁股和膝蓋處。補補丁是用同樣顏色的布縫在破洞上面，一開始是母親用手縫，可很快就又破了，因為手縫的線和針腳比較鬆散，不夠緊實。於是家裡就買了一台縫紉機，縫出來的補丁針腳均勻緊襯，既結實又好看。

七○年代末我在廣州上大學，第一次看到牛仔褲，趕了個時髦買了一條褲子穿，很得意，只是手洗起來很費力，後來才知道人家外國人都是用洗衣機洗，沒有像我這樣用手搓洗牛仔褲的。

八○年代末到洛杉磯 定居，看到不少人身上穿著有破洞的上衣和褲子，很不理解，心想，穿衣服是為了遮體，無緣無故把衣服弄很多洞，洞邊上有衣服的纖維露在外面，多麽不雅觀。

到了購物中心買東西，發現新的名牌休閒服上衣，胳膊肘上有補丁；有破洞的牛仔服裝，包括上衣、褲子、短褲、背心、夾克等價錢比沒有破洞的要貴很多，甚至幾倍，很難理解。

後來我才了解到，經過幾十年的發展，破爛牛仔褲從起先低調的磨損、補丁到現在的大洞、殘敗不堪，一直未從流行舞台上褪色，走在時尚 尖端的明星們自然也對這種不羈的風潮寵愛有加，用以顯示他們的與眾不同。

我是從不同的國度和不同的時代成長起來的，認知的角度不一樣，青菜蘿蔔各有所愛。雖然在美國生活三十多年了，還是喜歡沒有破洞的衣服。