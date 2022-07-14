我相信宇宙間有股神秘的力量，主宰著日月星辰的運行，至於有沒有不明飛行物「幽浮」(UFO)、有沒有外星人，我至今仍半信半疑。既然來到新墨西哥州 旅遊，我們便順道走訪發生過飛碟墜毀事件的羅斯威爾小城(Roswell)，想去實地一窺當年事件的經過。

從白沙公園到羅斯威爾只有兩個半小時的車程，這樣的距離在美國不算遠。開上七十號州立公路，地勢一路攀高，看路旁標示，竟已是六千英尺的高原。由於地勢高，四周看不到一座山峰，一望無際的大草原遠遠接到天邊，四野無人，蒼茫壯闊，若外星人在這裡降落，真是神不知鬼不覺。穿過大片的荒原，我們一家於黃昏時來到羅斯威爾。

小城的人口大約四萬八千人，是新墨州第十五大城。一進入城裡，便發現到處可見到外星人，大樓牆上畫著外星人的壁畫，商店門口立著外星人的彩塑，這真是座充滿外星人傳說的小鎮。主街(Main Street)貫穿整座城市，我們的旅館及次日要去參觀的國際幽浮博物館 都在主街上。主街上還有一棟美麗的綠色羅馬圓頂大建築，是郡政府的法院大樓，羅城雖小，卻別有特色。

一九四七年七月初的一個夜晚，離羅城七十五英里之外的農村居民聽到巨大的爆炸聲，村民在附近收集到一些金屬片，有居民目睹一個碟型的飛行物墜落荒野。駐守在附近的美國空軍基地在第一時間內發布消息說發現了一個碟型的金屬飛行物，但很快封鎖現場，基地重新發布消息說是一個氣象球爆炸。報導的前後矛盾，引起了諸多揣測，當地人認為空軍發現了外星人，但隨即接到國家的指示隱瞞真相。

從此各種傳說在羅城散播，有人認為政府收集飛碟碎片去做研究，並抓到一個存活的外星人，死去的外星人也都送去解剖研究了；甚至有位作家說曾跟照顧外星人的護士連絡上，護士在生命後期將與外星人接觸的所有點滴記錄下來，寄給這位作家，作家依據資料撰寫成《外星人訪談錄》一書，墜碟事件亦於一九九四年拍成了電影 《羅斯威爾》。由於言之鑿鑿，激起了一群對幽浮有興趣的人士募款成立了非營利組織，利用廢棄的戲院，打造了這座幽浮博物館。

博物館裡展示著飛碟墜落事件的模型及外星人的塑像，電影《羅斯威爾》的道具也捐給了博物館，更有多人現身說法與外星人接觸過的經驗與證據，都製成圖片展示在博物館裡。館中亦展有亞利桑那州Hopi Cave中發現的酷似外星人的壁畫，古老的穴居人，怎麼會畫出頭上有天線的外星人呢？想必他們是見過吧！

博物館中的種種證據都是僅供參考，並沒有做出結論。事隔多年，當年墜毀的是否真是飛碟，如今城裡的人居然只有一半相信。外子堅信真有其事，兩個女兒不太相信，我仍存疑。

宇宙的奧秘深不可測，渺小如我們實在很難參透，只好繼續行程吃喝玩樂，是真是假，或許將來會有揭密的一天。