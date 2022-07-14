蟲聲該也是季節的一大指標吧，冬天天地肅殺是沒有蟲聲的，但到像「今夜偏知春氣暖，蟲聲新透綠窗紗」就知春天到了；「十月蟋蟀鳴我床下」就是秋天了；那夏天呢？試看李商隱諸詩人在夏天藉蟬詠懷，就可知該是蟬聲了。

住進這山裡多年，每到天藍雲白、綠樹蔭濃、我最期待的夏天時，卻總隱隱的好像有些少了什麼似的缺憾，最後我終於覺察，那是因為聽不到蟬鳴。蟬鳴有人說是蟬嘶、蟬噪，也許他們覺得太吵了吧！像魯迅就曾說，蟬噪除了吵人，沒什麼可取，但我願附和駱賓王「西陸蟬聲唱」，認為說蟬鳴是「唱」比較好，因為蟬可說是夏季的主唱。

近年曾幾見美東氣象報告，都在誇張預報十七年蟬或十三年蟬的到來，說屆時會吵得天翻地覆，我大概是少數期盼著又失望了的人。

山裡雖然沒有蟬聲，但當年的蟬聲種種一直縈迴在心。台北老家院子裡有很多大榕樹，夏天午後常有雷陣雨，雨後泥土濕軟，傍晚很多蟬蛹爬出來停附在樹幹上，我會把剛爬出土的蟬蛹捉來放在蚊帳裡，第二天早晨就會看到一隻蟬在等我起床，那是我最容易的捉蟬方法。但我看看玩玩後，就把牠放到院中樹枝上，有的立即飛向高枝，有得就會停在那裡不動，也許翅膀仍未完全乾硬，但都不會久留，我也習以為常。

最有趣的一次是，上學走在路上，突然一長聲急切的蟬嘶從頭上飛過，後面緊跟著一隻猛追的鳥，前面不遠處，有一枝樹幹橫出來，那蟬突然上下，繞樹幹閃電般的轉兩圈，那隻追牠的鳥反應不及，一頭撞上樹幹，掉到地上，我走近一看，是一隻麻雀，還一臉懵然的樣子，顯然是撞昏了頭，我忍不住嘲笑牠飛行技術不如人。麻雀一般看來都是很機靈的，那隻麻雀當時懵頭懵腦，不知發生了什麼的樣子，非常滑稽有趣，令我一直記得。

蟬唱伴著我的夏天，在水塘邊撈小魚、看蜻蜓點水，或望雲作白日夢；也是我揮汗考試、依依唱驪歌的成長過程中，不可分割的背景音樂。

這個山是整片濃密森林，令我不解的是，為何夏天的蟬鳴稀稀落落有氣無力 ，讓我這聽慣台灣蟬鳴像大合唱似的人來說，總覺得很不夠味，倒像是古人「蟬曳殘聲過別枝」形容的秋蟬。後來晚上聽到蟬嗚，走到林裡，真還可說震天價響，我那時不禁笑想，這些蟬大概是隨我來的，仍有時差待調整。但過了幾年後這種夜蟬也銷聲匿跡了，真是氣候變遷 所至，這山林或整個地帶已不適合蟬生存了嗎？

今天無意間在樹枝上看見這隻大公蟬，很意外是牠對我前前後後，近距離繞著觀看、拍照，竟安然無懼，令我有故友重逢的喜悅，甚或還有點像看見瀕危物種仍未絕跡似的高興。

蟬鳴也許有人嫌牠吵，也許有人充耳不聞，但對我這喜愛自然，總覺花鳥蟲魚皆有情的人來說，夏天沒有盈耳蟬聲，縱然萬物一片欣欣向榮，就像面對著一桌滿漢全席，卻沒有酒般的美中不足。