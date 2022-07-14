朋友告訴我，數十年前他帶母親首度去大陸旅遊，母親說難得出去，執意要佩戴好幾件心愛首飾。某晚就寢前卸下首飾，次日離開旅館 卻忘了帶走，想起時已離開了該城，打電話回去詢問，旅館答覆遍尋無著。可想而知，母子倆隨後一路上必然懊惱不已，朋友因此強調，出外旅行千萬別帶任何值錢首飾。

我同意朋友的看法，但他的話讓我想起了Y。十多年前初次和她去土耳其旅遊，行前我們討論在伊斯坦堡要住怎樣的酒店，她提出的必要條件是：一定要有保險 箱，可以存放她的首飾。我們不解地問她，出門在外為何要攜帶珠寶，難道不怕被偷被搶嗎？她說：「我有那麼多漂亮的首飾，出門不戴，難道在家裡掛著自己欣賞嗎？豈不是錦衣夜行？」

後來又和Y去泰國旅遊，某日，導遊帶我們去珠寶加工廠參觀，其他男士們一進珠寶加工廠，立刻進入休眠狀態，同時默默祈禱太太千萬別對任何珠寶動心。

可Y的先生是異數，他不但和太太逐櫃欣賞做工精巧、晶瑩絢麗的珠寶，而且當太太看上某件首飾時，總熱切地鼓勵她購買。於是我了解為何Y有那麼多首飾，而且樂於佩戴，讓自己在眾人面前明艷光彩。

Y的臉蛋和身材都屬於婀娜型，穿著講究，亮眼的首飾益發增添風華，她的先生必以她為榮。

幾年後，異地傳來Y過世的消息，令人著實驚訝，因她的年紀並不算大。和她只有三次共遊之緣的我，對她所知有限，印象最深的就是她和先生對珠寶的態度。

說實話，我對Y佩戴過的首飾是圓或方，一件都記不得了，然而，我能深深感受到Y對美麗物事的執著，美麗的珠寶、美麗的姿儀，必然時時帶給她快樂與滿足。Y和丈夫都有不錯的職業，衣食無虞，如果Y的先生和她不買任何珠寶，或者將買珠寶的錢投資 到增值性更高的股票與房地產上，她的家庭必定可以攢下更多錢；但，在她身後，多出來的幾萬塊有何意義？而在Y的生前，卻讓她不時享受到掌握美麗事物的喜悅，以及丈夫對她的摯愛，遠非金錢能夠替代。

英國浪漫派詩人濟慈有句名言：「美麗的事物是永恆的喜悅。」對於生命不算長的Y而言，她在生前確實已經擁有了永恆。