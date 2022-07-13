七年前我加入了一個公益機構，開始幫老人買菜，這項服務的宗旨，是協助獨立居住的老人獲得新鮮食物，以提高其生活質量。我有時帶孩子一起去買菜、送菜，讓孩子體察他人的需要，進而服務他人、回饋社區。

我們的第一個服務對象，是一位住在老人中心 的白人老太太，她年逾八十，保養得很好。客廳牆上貼著她年輕時的大幅照片，非常美麗，原來她當年做過模特。為她購物的時間不長，因為她尚能自己採購，覺得那樣更方便。

第二個客戶是一位住老人公寓的韓國裔老太太，得了癌症。匹配成功以後，她又打電話給我，想取消服務，原因是她英語不是很好，而我又不會說韓語；我建議如果她找不到會說韓語的義工，不妨和我試一試，尋找溝通的有效辦法。

第一次為她買菜之前，我到她家取來一張韓語寫的單子。到了指定的韓國超市，我把這張單子交給韓裔 店員，他快速轉了一圈，把單子上列的物品啪啪啪地扔到購物車裡。我跟著他，心中感謝萬分，但也知道這樣麻煩店員也不是長遠辦法。

從第二次開始，老太太和我電話通話，同步上網，找到那家超市的廣告單，然後她告訴我買第幾行、第幾列的商品，買幾個，這個方法簡單有效，沒出過什麼差錯。她每個月都買一整箱白菜或白蘿蔔，自己做泡菜。每次我們到了她家門前的停車場，她就推著一個小推車出來迎接，減輕一點我們搬運的負擔。

她很有禮貌，總是謝了又謝，有兩次還要送玩具給我的孩子，我們感謝她的好意，說不能接受任何禮物，那有違機構規定。為她採購有四年之久，後來她搬去別州和女兒同住，我的服務也自然終止了。

我的第三個客戶是一個有自己住房的黑人老太太，每次購物前用手機發給我採購清單。她有腰疾，前兩次我們去送食物，她尚能到門口來接應，之後幾次都是護士來開門。接著她住院動手術 ，然後進了康復病房，我仍每隔兩周發短信給她，詢問情況以及是否需要買菜，有幾次她回覆下周就需要，而第二周又說沒法按計畫出院回家。

終於，半年之後她出院了，第二天就聯繫我買了一大堆食品。可以看出她是多麼渴望能重新享受她喜愛的蔬菜水果和牛排。

我的客戶們都很感恩這項服務，疫情中，一些連鎖超市開始提供送貨服務，甚至亞馬遜也賣菜、送菜，那麼幫買菜公益服務是否還有必要？其實有必要，因為還有很多超市不送貨，而且不少老人不會在網上訂購。義工送菜時會和客戶面對面交流，如果看到他們有困難或有值得擔憂之處，會向機構反饋；義工的到訪可能是有的老人唯一與外界接觸的機會。

施比受更有福，幫助別人也是福分。有次我參加了機構年會，幾百名義工濟濟一堂，非常熱鬧。出乎我意料，很多義工都是銀髮族，有的已服務了幾十年。聚餐完畢，大家在會議廳落座，我坐在後排，望見前面多是花白的腦袋，心中感嘆：這真是活到老服務到老。