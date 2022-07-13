往年五月，西雅圖 的雨季基本結束，常常是整個月只下了幾天不大不小的雨，根本不能滿足果蔬生長的需要。我喜歡種菜，雨水少了，澆菜就要用自來水，水費帳單上漲很明顯，所以希望下雨。

種菜不僅消耗很多自來水，而且費心費力，那些年每當開春之後，我都種好幾種菜，有芥蘭、四季豆、包心菜等，早上起來之後要先到菜地裡看看菜苗是否健康成長？有沒有蟲子？我每天至少要花兩小時泡在菜地裡，單是拔草就花費了很多工夫。看到自己親手種的菜每天都綠油油地往上竄，心裡充滿喜悅和成就感。

我一個朋友是下鄉知青，已經實現財務自由，根本不愁菜籃子，但是他就喜歡種菜，每年都要買幾卡車營養土，還要請工人來管理菜地。他種菜除了想吃自己種的有機蔬菜 ，更想找回知青年代那種曾經有過的田園耕種的情趣，讓晚年的生活更加豐富多彩。他送給朋友的蔬菜比自己吃的多，投入的成本遠遠大於採摘的蔬菜的價值。

為了節省種菜的成本，很多朋友自己做基肥，幾乎所有的樹葉和食物殘餘都埋入土裡成為肥料。西雅圖現在每戶都有一個約七十加侖容量的食物和草地雜物垃圾箱，可以裝三百多磅，每周由市政府公共衛生處收費接受。喜歡種菜的朋友，連這個垃圾箱都靠邊站了，不僅是勤儉節約，還為環保做了貢獻。

種菜的地點很重要，像我們這個街區有很多大松樹，陽光不足，種菜的人就很少。我的房子朝西，房子前空地陽光較多，可以種菜，但是我喜歡房前有更多的停車位，所以只能在後院種菜。後院朝東，又被好幾棵參天大松樹遮擋陽光，早上幾乎沒有陽光照進後院菜地，中午陽光才光臨菜地，但是下午四點之後太陽位置在西南，西南又是鄰居的大松樹和房子擋住陽光，到了傍晚陽光就更少了。

因為後院的日照時間短，蔬菜不能得到充分的陽光，長勢受影響；況且後院的地下松樹根很多，只能盆栽，盆栽沒有地氣，長勢會受影響，因此我種的菜越來越少，也越來越沒有信心，到今年基本不種。

種菜有收穫的喜悅，開春之後，青菜吃不完，像今年雨水這麼多，有種菜的朋友都是大豐收。有時到朋友家做客，他們的房前屋後種滿各種沒有使用化肥的有機蔬菜，要吃多少你自己摘，我常常是不勞而獲，有時貪多，拿回家後吃不完，就把蔬菜當正餐。

但是不種菜也有不種菜的好處，業餘時間不必泡在菜地裡，用種菜的時間去做自己其他喜歡的事情，可以去爬山、釣魚 、遠足。

每年初夏之後，西雅圖到處都是好風光，我喜歡開著車在各種居民區遛彎，發現西雅圖居民區有很多你不知道的新鮮事。有的獨立屋前不種樹，只種竹子，各種竹子美不勝收；有的門前種著南瓜，地上到處都趴著比籃球大的金黃色的南瓜；有的房子屋頂水槽的水接入一個個大塑料桶，每個桶都有自來水的開關，充分利用了雨水。