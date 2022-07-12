現今的孩子們，課外娛樂大都是沉浸在高科技的玩具中，小小年紀就人手一支iPhone 、iPad或其他電子遊戲機，整天坐在一處埋頭打遊戲，結局常常是傷眼、成癮，勞民傷財。

回憶一下我的童年，那時沒有什麽玩具，當然也買不起玩具，課外的娛樂都是來自於大自然：放風箏、打彈弓、推鐵環、騎人馬、捉迷藏……，可玩的項目數不勝數，十分有趣，既健康又分文不取。

在那些眾多的玩耍項目裡，最讓我喜愛的要屬打乒乓球，但想打乒乓球談何容易？舊時家境十分貧窮，哀求父母多日，總算開恩給我買了個乒乓球和最便宜的球拍。可是想找一個乒乓球台打球，那就是可望不可及的事情，那時只有學校才可能有乒乓球台，而且都是專門給校隊隊員用的，像我這般玩耍小孩豈能沾邊？沒有正規球台可打，這也難不倒我這個狂熱的小球迷。

家裡的桌椅板凳拼一拼，院裡的平地畫上界限，街頭菜店下班後被清理乾凈的賣貨台等等，都是我的一個個乒乓球台。記得最清楚的是，我們院裡給附近的一個商店存放著的幾個地排車，其中一輛的車面較平，我們就把車的兩腿墊穩，車面擺上四塊磚頭為球網，一個高級的自製乒乓球台油然而生。我們四鄰八舍的孩子們，每天放學後都聚在地排車旁，輪流上場，揮拍擊球，不亦樂乎。地排車所做的球台雖然尺寸、高矮都不標準，但就是這個不規矩小小球台，逼著你練就了更準確的擊球點。我的乒乓球藝就在這張台上日益精湛了。

進了中學後，校裡舉行了一個乒乓球比賽選拔校隊球員，我這個無師自通、從地排車出身的球員竟然拿了個第二名，但遺憾的是沒被選中，理由是球隊教練覺得我的動作太不正規，沒有發展前途。

有一年本市中學生的乒乓球比賽在我家附近一個中學舉行，這當然吸引了我這個球迷，幾乎每天都去那裡看比賽。我們學校男隊水平挺差，比賽成績是墊底的幾名之一，沒有看點；相反我校女隊，陣容強大，成績斐然，特別是一號女子選手，身手不凡，攻球凌厲，她一路過關斬將，一舉奪得那次比賽的冠軍。這個女生不光有非凡的球藝，還有美麗的容貌。遠遠地看著她，還有些朦朧的我，內心裡第一次產生了對異性的那種愛慕之情。

幸運的是，多年後，這個女孩子變成我的妻子。由於我們有對乒乓球共同熱愛，移民 美國後一買到自己的房子，立即就購置了一個乒乓球台，擺在我們的車庫裡，我們一有空就揮拍對打，巾幗不讓鬚眉。閒談時，我常常叫屈當年的學校沒選我入隊，她卻安慰我說：「塞翁失馬焉知非福，那些被選入校隊的男生，不都沒有娶我為妻嗎？」

在今日，如果自己的孩子在學校打任何比賽，父母和家人都會安排去現場喝采助興；那個年代，儘管這個女生有如此棒的球藝，去參加這樣的比賽，又取得過這麽好的成績，她的家人竟沒有任何一個到場加油；幸虧是成為她後來的丈夫的我，代表她的家人，先知先覺地去了現場，目睹了那些極其珍貴的比賽場面。