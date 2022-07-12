圖╱萍君

居家防疫 的日子裡，我們老倆口暫時離開人口密集的老年公寓，借住在親戚家的空房。他家的小院坐落在聖卡洛斯的半山腰上，背靠不高的山坡，門前小路那邊是深谷和連綿的遠山。遠離熱鬧的市區和感染的風險，我們過上安全又寧靜的日子。

閒來我們在山坡上散步，聽鳥兒在風中歌唱；看無際的天空氣象萬千。晨霧中遠近的山巒時隱時現，午後的艷陽下山林鬱鬱蔥蔥，傍晚的霞光映紅無際的天空。人和其他植物、鳥類和動物都快樂活躍於其中。美麗的大自然令我們的目光應接不暇，喜出望外，那些過去只在電影 裡看到的生活，變成現實。

因為家院的範圍只在房產證上，並未修建實體院牆，鹿成了前後院受歡迎的常客。有一個鹿的家庭大概離我們不遠，時不時地從東面的小路過來，光顧我們的後院山坡和前院草坪。有時只有兩頭成年鹿悠閒自得，不緊不慢地低頭覓食，抬頭賞景；偶爾可以看到五頭鹿在我們附近，一頭長著長角的雄鹿、一頭短角的母鹿、還有三頭可愛的小鹿，牠們從後院下坡進入前院草坪，一路上逍遙自在，毫無闖進我家私宅的歉意和膽怯，然後慢悠悠地穿過馬路，向山谷走去。

有時，鹿們會來到我們餐廳的窗外。如果不是那牆壁和離地面只有一英尺高的大玻璃窗，近在咫尺的牠們會直接走到我們身邊，側臉貼近玻璃窗，睜大眼睛望著我們一家人圍坐餐桌旁吃飯。也許是清楚地看到房間裡的一切，也許是從半開著的紗窗飄出的飯菜香味所吸引，牠們湊到窗前張望一番，似乎有話想說，無奈不能表達，才戀戀不捨地離開。

我們不想打擾牠們，悄聲說話，原地不動望著牠們，那感覺真是神奇又美好。這段居家防疫、貼近大自然的生活，令我難忘。

我突然明白，為什麽童話裡常有人和動物相互理解和友情深重的故事。感動之餘，我拿起畫筆，畫一片山林和兩隻小鹿掛在牆上，期盼這裡永遠是我們共同的美好家園。

家人說我畫的鹿有點突兀，而對於老來才學畫的我，畫成這樣已屬傾心之作。但願可愛的野鹿們沒有意見。