通貨膨脹居高不下，兩個兒子在東西兩岸的大城市工作，要想租到地點合適、允許寵物又負擔起的公寓，居大不易。聽孩子為此發愁，喚起了我三十多年來租房買房的記憶。

剛念研究所住進宿舍，發現女生澡堂的淋浴間只有一面簾子，沒門無鎖缺乏安全感，也只能硬著頭皮慢慢適應。宿舍的自助餐豐富美味，晚膳還有冰淇淋，一年下來體重直線上升，必須節制，就搬到小鎮上，和七個女孩分租維多利亞式三層樓的百年老屋。

我們來自台灣、新加坡 、香港，有許多共同話題，相處愉快。一位學姐人美手巧，有慶典晚宴的活動，會教大家化淡妝，讓個個光鮮亮麗。然而老宅年久失修，不受歡迎的小動物偶爾流竄，有一次室友發現心愛的毛衣被咬了一個大洞，令我心驚膽跳。

婚後，我和先生搬到已婚學生宿舍，環境雅致，又有熟識的同學當鄰居。夏天一起烤肉，也時常聚會，歡送畢業生獲得學位、大展鴻圖，許多學長學姐搬走時將家具留給新來的家庭，代表留學生的傳承。

到新英格蘭 就業後買了第一棟房子，邀請爸媽從加州 來新州小住，含飴弄孫。聖誕佳節，各家主人把前後院裝飾得美輪美奐，增添喜慶的氣氛，又欣賞到如圖畫般的雪景，童心未泯和大兒子一起堆雪人。珍貴的鏡頭定格在相冊上，爸媽高興地帶回加州和弟弟妹妹們分享。

五年後想換到離公司近的小城，也看中心儀的房子，但經過幾輪競價後，我們無意再跟進，就先租聯排屋，耐心等候。數月後得知附近準備開發新社區，立刻決定選地建房。

我們挑選現代化殖民式設計，起居室有挑高的天花板，是所謂的樓中樓。接下來和建商討論硬木地板、磁磚、地毯、廚櫃、室內外顏色的選項，並在書房加上内置書架，既美觀又實用。

父母親和我們在新家團聚，很喜歡明亮的空間和周遭的松林，經常到小區對面的清幽小徑散步，享受森林浴。兩個兒子第一天搭乘黃色校車上小學，父親都特別錄製影片，母親烹飪各種美食，兒子們放學下了校車，迫不及待跑回家，知道有香噴噴的荷包蛋火腿麵包等著他們。

現在看到這些成長的紀錄，不勝唏噓，因為父母親近年來相繼駕鶴成仙，也更加體會到父親晚年在全家聚會拍照時，曾語重心長地說：「這些照片是留給你們以後看的。」

這些年住過的房子陪伴著我求學、成家、立業，心存感恩，覺得租房買房也要靠緣分，祝願孩子們順利覓得有緣的新居。