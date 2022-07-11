跟隨我一路走過了幾十年的物件只剩下兩件了。一件是有五十二年歷史、造型別緻的小勺子，另一件是有三十六年歷史的小哨兵鬧鐘。

在智能手機 幾乎人手一支的今天，鬧鐘基本上是見不到了，可是幾十年前甚至更遠的年代，幾乎是上班族家中必不可少的家什。那時的鬧鐘構造簡單，下邊兩根細細的金屬腿呈「八」字形支撐鬧鐘站立著，上面的兩只小金屬鐘與下面的兩條金屬腿對稱，在兩只小鐘的中間立著一把敲鐘的小錘子。鬧鐘的動力是靠上足了勁的發條，鐘的分針只要走到設定的時間，小錘子突然高速左右擺動敲擊小鐘，發出刺耳的鈴聲。

有一天，當我站在商店的鬧鐘專櫃前，想買一個鈴聲不那麼洪亮刺耳的鬧鐘。可是眼前傳統鬧鐘品種單一，沒有選擇的餘地，年輕的售貨員覺察到我的失望，就從櫃子下面拿出一個綠色哨兵造型的小鐘，微笑著對我說：「這個不是振鈴聲，是軍號聲，但需要用三節五號電池，很費電池，也貴了很多。」說著她就給我演示了一遍，我被那悅耳動聽的軍號聲所懾服，當即狠下心買了回來。

小哨兵矮矮胖胖，敦實可愛，大大的腦袋上戴著鋼盔，腳蹬一雙誇張的大靴子，右肩背掛著步槍，槍刺雪白閃亮。小哨兵的鋼盔、軍服、靴子是深綠色加上不規則黑斑塊的迷彩，醒目耀眼，十分耐看。

自從有了小哨兵，我不管睡早覺、午覺，還是早起出差、出勤，都睡得很安穩，因為堅信小哨兵能忠於職守，會準時叫醒我。

可是有一天，不知是何原因，小哨兵突然耍起脾氣，罷工 不再吹號了，但鐘點還是走得很準。好在這個時候，我已經有了智能手機，一旦有行動，用手機當鬧鐘也同樣方便。

此後我曾多次遷移搬家，都捨不得丟下小哨兵，十六年前來美國時，也把它列入隨行的物件中，一起越洋跨海來到北美。

小哨兵始終是我寫字桌上一件顯眼的擺設，它的秒針始終不知疲倦地發出輕微嚓！嚓！嚓！的聲音。

小哨兵還有一個功能，我每個房間裡都有一個接通電源的數字表，有時突然暫短停電，這些表就會失靈或失準，每當這時，唯有小哨兵最先向我顯示準確、直觀的時辰。