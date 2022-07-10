今年七月四日美國獨立紀念日當天，天氣和煦，照例又是一個慢跑的好日子。我整裝出發，在社區內的小湖繞湖而行，恣意享受大汗淋漓的暢快。

這時，救護車和消防車的警笛鳴叫聲響徹雲霄，而且聲音就來自另一頭的社區幹道上。令人不解的是，接續的警笛聲聽來像是有更多的消防車向此處集中，我朝天觀察未見任何濃煙上升，連忙朝向聲源，乃從一個步道 穿出連接到社區幹道上，才發現是自己「健忘」了，這是社區組織慶祝獨立紀念日的遊行 隊伍。

只見家長帶著兒童騎著自行車或三輪車、開著皮卡車、高爾夫球車等，揮舞著各種尺寸的星條旗，或披掛著紅藍白三色的彩帶，神情驕傲愉快地在路上徐行，路邊也聚集了推著嬰兒車的年輕家長駐足觀看喝采助陣。而夾雜隊伍中的消防車或救護車，一看到人群聚集，就會打開警笛錦上添花一番，把氣氛炒熱到頂點。這時的警笛聲沒有了焦慮、恐懼、驚慌、心虛等負面情緒，反而被喜樂、歡暢、輕鬆、感恩等正向的共鳴所彌漫著。

這讓我想到犬子們還在幼稚園或小學階段時，每逢美國國家的生日，我們就要安排標準的「國慶套餐」，早上在社區內集中參加警車消防車開道的國慶遊行只是其一，下午在鄰居徐兄後院吃國慶烤肉，填飽肚子為其二，晚上數個家庭還擇地同觀國慶煙火表演作為國慶夜的完美謝幕。

有一年，我們曾於七月三日晚間遠征到二十英里外的鄰鎮，去聆聽休斯頓交響樂團高水準的演奏，當晚呈現的都是美國的愛國歌曲，尤其壓軸的曲目是俄羅斯 音樂家柴可夫斯基最著名的「一八一四序曲」，主辦單位還真的在觀眾席最後方，置放數門仿製的古炮，又安排了幾位身著十九世紀軍服的工作人員，當旋律進入需要「放炮」的階段，那幾門古炮還真能發出射擊的巨響，「假的」炮管還吐出閃亮的火舌，回家後，那一陣柴可夫斯基的作品在我們家電腦YouTube頻道上，還著實獨領風騷了一陣。

現在犬子們長大了，有自己的社交圈以及玩電動玩具的班底，早就不參加萬聖節的Trick or Treat，至於國慶節的活動也「束之高閣」了，再加上徐兄一家也搬到東岸，多年沒有國慶烤肉吃了，獨立紀念日對於已逾知天命之年的我們夫婦倆，就是一個休息重整的休假日罷了。看來要等待孫輩的到來，且與我們共度國慶假日，我們才有機會再度重溫昔時「國慶套餐」的精彩內容了，殷切期待中。