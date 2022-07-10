上大學時，我們是同班同學，每次一起出入女生宿舍樓，門衛大叔見了，一定會問：「妳們兩個長得這麼像，一定是姊妹！」他問小玉：「妳是姊姊？」見小玉笑不做聲，又問我：「妳是妹妹，對不對？」我倆默契得很，只以笑作答。

在學校食堂吃大鍋飯，想要改善伙食，就到小炒部做一碗小鍋麵，奢侈一點兒的話再添一個煎雞蛋 。小玉的男朋友是早一年畢業的校友，有了收入，生活自然大不一樣，小玉的手頭也跟著寬裕起來，時不時帶我去外面改善伙食。

畢業實習時，一天小玉對我說：「這裡的雞蛋麵很好吃，我帶妳去嘗嘗。」於是我們來到一位小姑娘擺的麵攤上，小姑娘乾淨利索地做了兩碗熱氣騰騰的湯麵，上面還臥了兩個香噴噴的煎雞蛋，一嘗果然味道驚豔，這一碗麵我倆吃得開心得不得了。

畢業後，我們分到不同部門工作，一天一位年輕人問我：「我小時候天天一起玩兒的鄰居也是妳們學校的，不知道妳認識嗎？她叫小玉。」他可真是問對人了， 我幫他找到兒時的小夥伴，他後來成了我的先生。

工作兩年後開始談婚論嫁，小玉先拍結婚照，其中一幅她個人的寫真掛在影樓，我看了喜歡，也跑去這家影樓拍婚紗照。她結婚時，我是她的伴娘；我結婚時，她前一晚就來陪我。

我們兩家的兒子在一個月內先後出生，小時候經常一起玩，她拍了很多照片，其中一張兩個孩子拉著手笑得非常開心，充滿了童趣，看得我們也笑開了花。送去參加攝影 比賽得了獎，照片的名字叫「哥倆兒好」。

後來我出國了，她不僅幫助處理很多事情，還常常關心照顧我在國內的父母。每次回去，我們像從前一樣一起吃飯聊天遊玩。不管吃什麼，無論是火鍋、西餐、自助餐，還是一碗油潑麵或朝鮮冷麵，我們都彷彿回到了從前快樂的時光。比過去奢侈的是，飯後她都帶我去做專業護膚，一掃旅途的風塵僕僕，身心煥然一新，然後我們一起對著鏡頭，留下快樂的瞬間。

二○一九年夏天回國探親，我們感嘆著孩子們都大了，有了自己的生活，我們該放飛自己，尋找新的生活樂趣了，於是相約下次一起去旅遊。沒想到很快疫情 就開始了，我們各自經歷疫情的跌宕起伏，卻只能在網路上相互加油。一聊起從前一起度過的時光，昔日的快樂就像潮水般湧來。

驀然回首，發現從青春歲月到現在，生活一直善待我們，讓我們互相支持、互相幫助，分享點點滴滴的平安喜樂，連平平常常的一碗麵，都可以一起吃得興味無窮。