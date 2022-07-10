我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

欲買桂花同載酒

禾清

上大學時，我們是同班同學，每次一起出入女生宿舍樓，門衛大叔見了，一定會問：「妳們兩個長得這麼像，一定是姊妹！」他問小玉：「妳是姊姊？」見小玉笑不做聲，又問我：「妳是妹妹，對不對？」我倆默契得很，只以笑作答。

在學校食堂吃大鍋飯，想要改善伙食，就到小炒部做一碗小鍋麵，奢侈一點兒的話再添一個煎雞蛋。小玉的男朋友是早一年畢業的校友，有了收入，生活自然大不一樣，小玉的手頭也跟著寬裕起來，時不時帶我去外面改善伙食。

畢業實習時，一天小玉對我說：「這裡的雞蛋麵很好吃，我帶妳去嘗嘗。」於是我們來到一位小姑娘擺的麵攤上，小姑娘乾淨利索地做了兩碗熱氣騰騰的湯麵，上面還臥了兩個香噴噴的煎雞蛋，一嘗果然味道驚豔，這一碗麵我倆吃得開心得不得了。

畢業後，我們分到不同部門工作，一天一位年輕人問我：「我小時候天天一起玩兒的鄰居也是妳們學校的，不知道妳認識嗎？她叫小玉。」他可真是問對人了， 我幫他找到兒時的小夥伴，他後來成了我的先生。

工作兩年後開始談婚論嫁，小玉先拍結婚照，其中一幅她個人的寫真掛在影樓，我看了喜歡，也跑去這家影樓拍婚紗照。她結婚時，我是她的伴娘；我結婚時，她前一晚就來陪我。

我們兩家的兒子在一個月內先後出生，小時候經常一起玩，她拍了很多照片，其中一張兩個孩子拉著手笑得非常開心，充滿了童趣，看得我們也笑開了花。送去參加攝影比賽得了獎，照片的名字叫「哥倆兒好」。

後來我出國了，她不僅幫助處理很多事情，還常常關心照顧我在國內的父母。每次回去，我們像從前一樣一起吃飯聊天遊玩。不管吃什麼，無論是火鍋、西餐、自助餐，還是一碗油潑麵或朝鮮冷麵，我們都彷彿回到了從前快樂的時光。比過去奢侈的是，飯後她都帶我去做專業護膚，一掃旅途的風塵僕僕，身心煥然一新，然後我們一起對著鏡頭，留下快樂的瞬間。

二○一九年夏天回國探親，我們感嘆著孩子們都大了，有了自己的生活，我們該放飛自己，尋找新的生活樂趣了，於是相約下次一起去旅遊。沒想到很快疫情就開始了，我們各自經歷疫情的跌宕起伏，卻只能在網路上相互加油。一聊起從前一起度過的時光，昔日的快樂就像潮水般湧來。

驀然回首，發現從青春歲月到現在，生活一直善待我們，讓我們互相支持、互相幫助，分享點點滴滴的平安喜樂，連平平常常的一碗麵，都可以一起吃得興味無窮。

雞蛋 疫情 攝影

上一則

自知之明

下一則

美國國慶日

延伸閱讀

聖迪馬斯Brasada Estates豪宅社區 第二期新屋推出

聖迪馬斯Brasada Estates豪宅社區 第二期新屋推出
抗氧化又護眼 日本南瓜湯麵3道

抗氧化又護眼 日本南瓜湯麵3道
飆哥（下）

飆哥（下）
殺死星河（五三）

殺死星河（五三）

熱門新聞

美力齡生技創辦人蘇益仁。（圖：美力齡提供）

薑黃素治阿茲海默 一件委託 點燃蘇益仁創業魂

2022-07-08 07:00
董尼德表示，面對中國，台灣角色無比重要，不僅因民主，也是由於半導體與台積電，並認為中國對台不會輕舉妄動。（中央社）

撰書揭中國掠奪戰 法記者：北京無法讓我噤聲

2022-07-02 21:59
甘和栗路∕圖

黑貓老了， 為什麼不會變白貓？

2022-07-04 02:02

回憶裡的愛人

2022-07-04 02:01

別再買了

2022-07-07 02:00

避難

2022-07-07 02:00

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生