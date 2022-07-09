我是唸工科的，喜歡用數字表達，因為數目字講得最清楚。從下面一連串的數據，可看出我和老伴交往的經過。

我倆相識六十八年，先是高中同班三年，同坐一課室，不曾多看她一眼；畢業時，老師帶全班同學去澳門 旅行，在那兒以自行車代步，我三天騎車載她，就這樣開始了長達七年的交往，其中四年分隔兩地上大學。盼得她歸來，再也不分開。工作三年，存夠婚宴費用，結婚五十八年，她煮飯給我吃六十一年，包含婚前三載。

婚前三載，女友煮飯給我吃令我感動，那是我請纓煮飯的遠因。當時因久經別離，苦不堪言，產生了報復心理，每天一同吃飯，以日日見面作補償。彼此心中明白，分處異地時，只要任何一方經不起考驗，歷史就會改寫，所以特別珍惜相聚的時光。

煮飯復煮飯，她由女友變成妻子，從黑髪變成白髮。老伴是個烹飪好手，大概是被她慣壞了，我從未曾下廚，一直都是當個洗碗的。說來慚愧，我的幾個弟弟都能燒得一手好菜，只有我一竅不通。直至有一天，一個舊同學來電話聊天，他的太太動手術 ，術後影響行動不便，從此他負責一切廚務。臨掛電話前他說了一句：「你真幸運，不用煮飯。」這句話驚醒了我，由第二天起，我就學煮飯。這是我請纓煮飯的近因。

老伴戲說我是「良心發現」，她說對了，她做了幾十年的苦差，也該輪到我去做了。但怎樣才敢提起槍上戰場呢？我擔心難通過老婆這一關，因為她一向對飲食要求高，一定會嫌我煮的東西不合口味，我先要讓她有心理準備。

於是告訴她我的燒菜原則，那是從一個舊同事學來的，那對同事夫婦她也認識。以前上班時，我常和他出外吃午飯，少不免會談及飲食習慣，他總是說：「少鹽、少糖、少油」。我知道他的太太是個護士，說的話不會錯，更何況那個同事年紀比我大，現在還活得好好的。

就這樣，我闖過了第一餐，戰戰兢兢，不求有功，只求無過。她沒有說什麼，只是把食物吞下去，大概是認命了。我自己也知道不好吃，但去罵誰呢？她很聰明，如果說壞話，就會令我打退堂鼓；如果說好話，又違背良心，只好靜靜把食物吃完，等於是說：「繼續努力吧！」就這樣，我煮了半年飯，還要繼續做下去。

我這個老頭子請纓當煮夫，明知自己廚藝不精，卻有心要還她的情。