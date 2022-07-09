周末，我在家打掃衛生，聽見後院露台外傳來一陣陣比敲門聲輕、又不如啄木鳥搞破壞時那麼密集的咚咚聲。奇怪，這是怎麼回事？我穿過客廳，循聲望去，發現一隻東藍鴝站在後門的格子窗上，對著玻璃一啄一啄，我忍不住走近了幾步，不料暴露目標，牠以迅雷不及掩耳之勢飛走了。

我怕牠誤撞了玻璃，趕緊找來一張報紙貼在格子窗上，心想這下玻璃沒有反光，牠不會再來了，可沒過幾分鐘，我又聽見響聲，於是躡手躡腳挪到門邊，只見牠腳扒窗櫺，微張雙翅，橘紅色前胸緊貼玻璃，寶藍色腦袋伸到報紙沒蓋住的一條縫隙上，瞪著黑亮的圓眼睛，繼續用尖尖的喙，溫柔又執著地啄啊啄：「咚！咚！咚！」

牠莫非在照鏡子？真臭美，我正覺得好笑，一琢磨，不對，記得以前讀過的養鳥指南上說，鳥兒識別不出鏡中的自己，所以不建議主人在籠子裡放小鏡子，因為鳥兒會把鏡中的自己當作同伴，迷戀上鏡子，無視主人，更有甚者，會為此不吃不喝，積鬱成疾。

原來如此，這隻東藍鴝把牠的影像當成對象了，因為根據外觀來看，牠色彩鮮艷，是雄性，反光中的影像顏色稍顯暗淡，符合雌性特徵，怪不得牠對那位以假亂真的「牠」如此熱情高漲，窮追不捨。

我不由得想起古希臘神話中的美少年納西瑟斯，因為愛上河中自己的倒影，不能自拔，最後化為一株水仙花，永遠守候在河邊。後來，人們用「水仙花綜合症」代指自戀。

為了不讓東藍鴝為鏡花水月走火入魔，我又找來一張報紙，把整個玻璃遮得嚴嚴實實。為了不耽誤牠的終身大事，我看不到後院景色，損失一些日照也是值得的；果然不久後，咚咚聲徹底消失了。我在心裡默默祝福，願東藍鴝先生早日尋到真愛。