居家避疫久不出門，趁天氣暖和又晴朗，迫不及待想出去放風、曬太陽。剛巧朋友來電話，想去舊金山 拍照，最後敲定去金門公園的百花溫室（Conservatory of Flowers）植物宮。

剛退休時，我們每年都會去一趟百花溫室，自從姊姊搬去聖地牙哥 ，妹妹定居波莫那後，我們開始轉移陣地往洛杉磯、聖地牙哥及外州跑，掐指一算，已經有十多年未再訪百花溫室。

這棟白色維多利亞式的建築物，中央的穹頂以及往兩旁延伸的拱廊非常典雅，從街道往上看，非常巍峨。由種滿五彩繽紛植栽的坡地拾級而上，它就矗立在加州舊金山金門公園上，非常醒目，是美國目前僅存最古老的市立木製屋鑲嵌玻璃的溫室植物園，一八七九年完工。

每間花房不大，但室內明亮，共有五個展示區：從正門中央進去，左起第一間花房是季節性變換主題的特別展覽區 (Special Exhibits)，約半年換一次。曾經展過食肉植物、蝴蝶飛舞……，其中印象最深刻的特展當屬慶祝早期舊金山海灘遊樂場所，而仿造的縮影迷你版，有迷你旋轉木馬、摩天輪、電車攀爬懸崖過山洞、還有建於一九○二年，荷蘭皇后贈送鬱金香公園的荷蘭風車、維多利亞時期的Cliff House的模型及遍植在樂園中一百種矮形植物，整個展出的場地顯得繽紛又熱鬧。

盆栽區(Potted Plants) 是溫室花房第二區展示房，這裡展出的花卉最多，有秋海棠、蝴蝶蘭、龍吐珠等等，各種植物的顏色搭配得宜，襯托出整個展示區的雅致，各種奇花異卉不勝枚舉，單單觀賞千奇百狀的變葉木及火鶴花就足以令人驚訝其品種之多，淡淡的花香撲鼻而來，如坐擁花城。

最中央的花房即是熱帶低窪地植物區 (Lowland Tropics) ，一入屋內，一股濕氣襲上身。這些來自東南亞 、印尼、巴西或墨西哥的植物，生活中都可買到的香草、腰果、巧克力、香蕉、咖啡，在這裡都可以看它長什麼樣子。加勒比海和南美的樹樁、鐵樹、棕櫚、合果竽、西班牙苔蘚、蕨類植物及百歲巨型帝王蔓綠絨等奇花異果都移植至此。置身其中，像在不同的國度裡，上了一堂植物課。

參觀過低窪地植物區，打開另一扇門入內，頓覺涼快，這是第四區的熱帶高植物區(Highland Tropics) 。這裡的植物來自高海拔熱帶低溫的森林和山頂上，因需要水氣的滋潤，經常噴灑水霧，保持濕度。這裡有許多蕨類植物，還可觀賞高海拔千奇百怪的蘭花，攀附在枝幹上、有垂掛的、也有隱藏或夾在其他熱帶植物中的，是花店裡不曾看到的珍品。

第五區花房是水生植物區(Aquatic Plants) ，在正門最右邊，溫度悶熱像在蒸籠中，讓人渾身冒汗難挨，彷彿出入三溫暖，溫差極大。室內有高及膝和低窪的兩個水池，池中養了一些熱帶水生植物，有不同種類的睡蓮(Water Lily)和其他水棲植物。有食肉植物、從水中冒出來的是巨型芋頭葉、荷花、輪傘莎草、水蕉，也種植了天堂鳥、鳳梨、豬籠草之類及不知名的各種植物，有水、有花、有大葉片及流水聲，側耳傾聽，像在湄公河或亞馬遜河畔。這是少見的一景，每年利用原場地的設備，變換不同的植物，年年有驚喜。

每次來總會看到不一樣的花花草草，觀賞坡地上不同的設計及遊走花團錦簇間，就已是一件愉悅的視覺饗宴，值回票價。

愛花，愛攝影的朋友，應把握美好的時光，多出去走走，倘佯在翠綠中看著花兒開蝶兒舞，讓平淡的生活中平添一些活力與色彩，人生更幸福美滿。