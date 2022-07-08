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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

華府聖堂參觀記

怡安里
圖╱怡安里
圖╱怡安里

每次在華府環城公路上開車，經過喬治亞大道時，在外環旁邊總會看到一棟白色建築，上面有六個高聳的尖塔，其中一個尖塔上還雕刻著一個人站在上面吹長號。這個建築物在公路上相當醒目，打聽才知道它原來是一座摩門教堂，平時不開放讓人入內參觀的，所以它總籠罩著一股神祕的氣氛。

有一天，老伴看地區新聞時，發現該教堂為慶祝修繕竣工，特別開放讓民眾入內參觀。因為疫情關係，老伴特別挑選了一個星期二，以為參觀的人會少些。到預約那天，才發現很多人都跟我們有同樣的想法，兩個停車場都停很多車子。

停妥車，進入接待的大帳篷，裡面設有像迪士尼樂園一樣用繩子圍起來的通道，讓人從走道中間按先來後到的順序，排隊往前走。

進入教堂，依序參觀開放的六個廳室，讓人從門口一瞧內部格局與陳設。第一間是洗禮室，紀念耶穌受洗，讓教徒慎終追遠，很有意義；還開放了一間新娘室及其化妝間，讓新娘休息及化妝，婚禮並不在此舉行，而在禮儀室舉行，顯然摩門教對婚姻是很重視的。此外還設有不少小房間，可以讓教友在裡面沉思、祈禱、或與神對話。

在這個熙熙攘攘的世界裡，有一個可以讓人安靜沉思的處所，是這個教堂與其他教堂最不同的地方。

記得第一次和摩門教接觸，還是在台灣準備考大學的時候，一年夏天，兩位穿著白襯衫、黑長褲的洋青年，騎著腳踏車挨家挨戶傳教，他們說得一口流利的國語，可惜沒人願意聽，媽媽看他們熱得可憐，請他們進來，給他們一口水喝，等他們緩過氣就開始傳教。

我那時只好奇是什麼動力，讓他們冒著中暑的危險，在炎炎夏日到台灣來傳教？後來才知道這是他們的必修課之一。

後來上大學時，有很多學校社團招收新社員，其中之一就有耶穌基督末世聖徒教會 （即摩門教），因為聽說摩門教允許一夫多妻，懷著好奇心，想要一探究竟，在會議上有人提出這個問題，一位成年人教友上台解釋，當摩門教創立之初，被政府及其他基督教派視為邪教而遭迫害，因此允許一夫多妻的制度，以便能讓教會存續下去，現在已經不允許了。這理由好像說得通，只是不知是否還有其他原因？

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