立春當天下起大雪，這是罕見的，敝城放雪假一日。屋内圍著壁爐，灧灧火光，映得滿臉通紅，屋外雪花飄飄，皚皚紛紛，無聲潤物；我捧著一本《幽夢影》，逐字回味。

我有一把迷你龍壺，壺身是棗紅色，壺嘴是伸長脖子的龍嘴，鼻翼向天吐氣，雙眼炯炯有神；壺蓋上捏一個雲紋扣，上跨雲紋環眼，壺肚上圓滾滾像彌勒佛，握手處伸出龍尾，上雕細鱗片兒，壺底有三隻腳，上下都刻一枚雲紋。我從冰庫捧一把酷冬藏的白雪，放進龍壺，加入一匙公爵茶葉，泡進沸水中，十分鐘後，一壼紅茗於焉而生，飄著濃郁芬芳，別有一番風味。

《紅樓夢》裡，妙玉在玄墓蟠香寺的梅花上集雪儲存陶罐裡，埋於地下，五年後用此白雪烹茶款待寶釵和黛玉，像妙玉的茶嗎？妙玉曾問黛玉：「像嗎？意思是像剛才給賈母的茶嗎？」後者回答：「不對。」前者冷笑她是大俗人，寶釵在旁默默品茶。我的茶比妙玉的陳雪，只存了一月多，自然相形失色，而且泡的還是英國 紅茶，妙玉恐是嗤之以鼻。

迷你龍壺和小鳳壺是一對青梅竹馬，三十餘年前購自於台灣新店的一家茶葉店。當時看上小鳳壺，店主拒售。次日我又去玩壺，他獲知我兩天後回美東，見我愛不釋手，認為是有緣人，慨然答允，但一定要兼購迷你龍壺。他瞇起了眼，吐露一段塵封已久的緣由。年輕時初創此壺，熱戀中的他預備等心上人從美國出差回來相贈，意外的是，她在美國偶遇初戀情人，舊情復燃而跟他分道揚鑣。這一對茶壺使他心中失去了陽光和春天，情傷很深。

還好，他後來有一個賢淑妻子和一對美麗女兒，我緊蹙的眉頭才被熨平。他看我鍾情小鳳壺，引為知音，但是不能拆散它們，要買就得一起買。雖然索價不菲，我愛屋及烏，還是感謝店主的割愛，不假思索帶它們回美國。

大如鵝毛的雪花，唐詩人岑參有《白雪歌》：「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。」也十分貼切情景，好友鈞堯看了我給他的下雪錄像，說這是他的夢寐以求。想起白居易的《問劉十九》：「綠螘新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？」若他來叩門，索一杯好酒擺龍門陣，恐要失望，但我有新醅的紅茶，等著與他分享，可談古說今，認同經典和不群，包括中外和史前史後《孿生》裡的精衛填海。

至今，迷你龍壺和小鳳壺已逾一甲子之齡，泥色依然紅艷，光澤神態還是脈脈含情。這次病中在家隔離，想起用它裝茶水恰恰好，當年買壺的情景栩栩如生，後來舊地重遊，那家茶葉店已物換星移，鄰近建築物業全翻新，抹去了店主烹茶倒茶的熱情熟練和風生談笑。

羅曼羅蘭說：「世界上只有一種真正的英雄主義，那就是在認識生活的真相後依然熱愛生活。」毋庸置疑，病後的我更愛生活裡的它，迷你龍壺。