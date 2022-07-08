家園版「門廊上的鳥巢」一文，讓我想到我家大門處出現過的一個鳥窩，雖也屬門廊範圍，卻略顯詭秘，即便人站在大門台階上也不得見。

原來，那是一對黑鳥夫婦因地制宜地搭建在遮雨棚與門楣連接處一條狹窄縫隙裡，起因是當初的搭棚者只把膨脹泡沫噴在縫隙裡，就算堵住漏洞，萬事大吉。沒想到，這一對老謀深算的黑鳥善鑽空子，用嘴啄開泡沫，欣然發現後面的細長縫隙，隨機應變地把它改建為溫暖離宮，既節省營造時間和建築材料，又遮風擋雨，頗得隱私 。

看得出來，黑鳥夫婦曾想在大門右側的照明燈上建窩，燈罩上仍留有牠們堆砌過的一些枝條和草桿，只是燈罩的弧形外殼使搭建工程變得艱巨難行，投機取巧的黑鳥兩口子於是另闢蹊徑，機靈地為自己覓得一個現成的狹長棲身所。

五月中旬，我就注意到正門雨棚下時有飛鳥竄升的身影，轉眼間就不見蹤影，卻絲毫未見鳥窩的蛛絲馬跡。後來我不停地聽到門框上方有小鳥嘰嘰喳喳叫喚，認真循聲找去，方才發現鳥窩就在門楣上方和門框背後，難怪我的眼睛直擊無效。

我開始有意識地加強觀察，注意到每天一大早鳥爸和鳥媽就開工忙碌，持續到外面捕捉蟲子，然後頻頻飛回，為窩裡的小傢伙提供美味佳餚。牠們一般先在大門口的鐵欄杆上稍事停頓，繼而振翅垂直起飛，躍升到鳥窩去快遞食物。

此時美國大地正面臨奶粉短缺的危機，無數嬰兒的父母為買不到奶粉而焦急發愁，可這對黑鳥卻須臾不忘為鳥父母之重任，盡心盡力為嗷嗷待哺的後代「稻粱謀」，牠們的幼雛似乎比人類的兒童還要幸運，屆時有父母銜蟲接濟，無須為斷糧而憂。

我不明白，每次一個黑鳥飛上門楣，卻不立刻進入鳥窩，只叩一下門便返身退下，要等牠的伴侶從鳥窩中展翅出閣之後，才重新躍身飛上鳥窩履行天職。後來才注意到洞口十分狹窄，大致只容一鳥出入，難怪兩口子必須相敬如賓，交替入窩。

對黑鳥一家未經簽約就擅自落戶我家大門口的侵權行為，我很不以為然，亦不讚同。一則不衛生，鳥類不諳世事，隨便在門楣周遭胡亂排泄，連牆面上都是斑斑點點的鳥屎，有礙觀瞻；其二，門楣後面的縫隙雖避風雨，卻似通風不良，不利鳥類本身健康；更主要的是，黑鳥一家實已與我們主人家爭奪正門使用權，喧賓奪主，對我們產生一定程度騷擾。故我的結論是須予驅逐，別無他法，不過可以「鳥道」精神等待雛鳥離窩之後。

我耐心等了兩個多星期，直到門楣上方不聞嘰喳的啾鳴聲，估計那幾隻未曾謀面的雛鳥羽翼已豐，應已隨家長離巢。我當機立斷付諸行動，先用長竹竿往縫隙裡捅，確認鳥去巢空；然後我用泡沫塑料片一塊塊地填進縫隙，最後用水泥把洞口堵死，也算斷了黑鳥一家重返家園的退路。

我想，我該跟黑鳥們約法三章，歡迎牠們到我家後院樹木的枝條上築巢建窩，那裡空氣更新鮮，回旋餘地更大，自然更加宜居，但大門口和門楣之上就請給我們主人家留點空間，少來干擾，使我們可平安出入，還我家門楣之光耀和整潔。如是，則禽鳥樂而人亦樂也。