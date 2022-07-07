我在台灣長大，以前在校園裡都有防空洞，那些是日據時代躲避空襲的避難所，裡面黑暗潮溼，充滿黴味，小時候看過許多恐怖電影，那些防空洞就像是鬼洞，我們從來都不敢進去。

早先學校偶爾還會舉辦防空演習，整個學校的師生眾多，幾個防空洞根本不夠大家躲，所以防空演習的時候我們都待在教室裡，老師叫我們把教室窗戶關上，大家坐在桌子底下，大眼瞪小眼，不許講話，過一陣子警報解除後繼續上課。現在想想，若是真的有空襲，窗戶關不關，有什麼差別呢？

五十二年前我到美國留學，落腳美國最中部的奧克拉荷馬州，搬進宿舍的第一個禮拜就有雷雨避難。氣象台發布雷雨警報後，我們必須坐在宿舍走廊兩邊的地上，背貼著牆壁，低頭抱膝，不能走動。據說宿舍走廊最安全，因為兩面都是牆。女生宿舍的舍監和助理在走廊兩邊守著，確定大家遵守規則，以保安全。

那時老美都把躲雷雨當做一個認真的事在做。當年我美國室友的哥哥有次在發布雷雨警報的時候，正好在一個超級市場的入口，他沒來得及進入市場內躲避，走慢了一步，突然雷雨交加，把超市的一大整片玻璃窗吹破了，打在室友哥哥身上，他哥哥當場身亡。聽到室友說她哥哥沒有及時避難的遭遇，我再也不敢輕忽躲雷雨警報。

三十六年前我們搬到地震 頻繁的加州來，我得知加州的學生在學校裡都得學習如何躲地震和火警逃生，每個學校都有模擬火警及地震情況，讓大家有練習避難的機會。

現在美國的避難訓練不只是雷雨地震大火等自然災害，早就開始訓練如何避免人為的災難。自從好多年前有兇手用半自動槍枝及攻擊性武器在學校、教堂、辦公室、超市、電影院 裡濫殺無辜的悲劇層出不窮，大家在人多的場合都會擔心人身安全，擁槍及反槍兩派的爭論不休，而大型的槍殺案件仍然從未停止。

美國的學校和職場早就開始訓練老師與學生如何在「現場行凶槍手」（active shooter）情況下逃生，這種訓練都是在警察 以及安全人員的合作之下，仔細教導人們如何避難。每個機構都訂有一套完備的避難訓練系統，而且不定時演練，以免一旦有危險情況發生時措手不及。

最近在德州小鎮烏瓦地的拉伯小學有個十八歲的槍手持槍行凶，殺死了十九位師生，一位身中數槍，受了重傷仍倖存的男老師在電視訪問中流淚哽咽說，他教的班級全部十一個學生無一倖免。

他說在聽到槍聲後，按照訓練，他馬上叫孩子們坐在教室桌子底下，不要出聲，沒想到教室門沒有鎖上，兇手持槍進入教室以後，先射他，然後把躲在桌下的孩子們像槍靶似的一個個射死。他中槍受傷後躺在地上裝死了一個小時，等警察來了他才得救。

這個慘案叫我開始擔心所有在幼稚園、小學讀書的孩子們，他們不像初中生、高中生比較懂事，如何教他們了解平常的避難演習訓練有時會變成真的？

孩子們害怕了會哭，受傷了更會哭泣叫疼，要怎麼訓練他們受傷了後還要安靜不出聲？現在大人該怎麼教小朋友避難呢？