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紅塵的羈絆

劉水荷

人生的三大悲劇：幼年喪父、中年喪偶、晚年喪子，琦何其不幸的經歷了其中兩項，中年喪夫、老年喪子。喪失摯愛的親人是每個人難以避免的人生經歷，那種痛不欲生的深沉痛苦，永遠都尖銳得讓人椎心泣血。

新冠的爆發改變了我們的生活方式，許多事情難以預料，人生常有失落，毫無選擇的餘地，疫情中辭世又是怎樣的一種悲涼，尤其是白髮人送黑髮人。

琦的兒子明昌，單身貴族，今年二月中旬的一天下班回家，因為頭痛、疲憊、喉嚨痛、全身痠痛，沒有食欲，以為是感冒，服了一些成藥就去休息了，第二天早上感覺呼吸困難，姊姊明慧趕緊把他送去醫院，因為新冠，只有看著明昌自己慢慢走進去，他似乎有預感似的，一步一回頭，不停揮手，沒有想到這竟是見到弟弟生前最後的身影。

據說，明昌進入醫院後很快就進入昏迷狀態，醫生進行搶救，甚至實施了「氣管切開手術」。聽到這可怕的噩耗，琦每天淚眼不乾，原本以為是單純的感冒，誰曾想竟然是新冠感染，這晴天霹靂打得琦母女措手不及、驚惶失措，彷彿世界末日。雖然經過了二十多天的搶救，還是回天乏術，三月初，縱然萬般不捨，明昌還是走了。

姊姊明慧是一名牙醫，單身未婚，自己在當地開了一間診所，去年四月份查出腸癌四期，分別在八月、十二月動了兩次手術，這期間，是明昌全程陪著姊姊做各項檢查、開刀、化療，辛苦了將近一年，情況暫時穩定，媽媽也才剛放下心；誰曾想今年二月弟弟就染疫，明昌自己原本也不是很強壯，三年前才剛剛換腎，這可能也是原因之一，所以前後僅二十天左右就離世了，這致命的打擊讓琦絕望。

琦曾是親友們羨慕的幸福女人，夫妻和睦、兒女雙全，婚後不久，隨夫婿的公司移民美國，一家人幸福、和樂，然而人生無常，世事難料，一天晚飯後，琦為家人準備了一些水果，可是坐在電視機前的先生一動不動，上前查看，赫然發現老伴已經沒有了氣息，這突如其來的變故，讓琦痛不欲生，失去生趣，可是一雙兒女還年幼，無論多麼傷心也要挺過去，無論多麼困難也得堅強面對，當初有多幸福美滿，現在就有多悲慘悽涼。

上個月收到令人震驚的消息，醫生在明慧的肺和肝裡都發現了癌細胞，琦有了厭世的悲觀情緒，覺得生無可戀，且悔不當初，然而人生沒有如果，許多事不是人力能夠預料和控制的，拿得起是膽量，放得下就需要勇氣了。

「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。」每個人都是一路失去，一路堅強，且行且珍惜，落紅深處有冷暖，世事滄桑也尋常，人生沒有一帆風順的，琦的狀況和遭遇令人擔憂，我們能夠做的也只有陪伴。難過之餘，衷心虔誠祈求上帝的恩典，讓琦有勇氣堅強面對未來。

手術 癌細胞 疫情

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