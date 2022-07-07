疫情 閉關後，局限在家門裡面，鄰里不能往來，親朋無法相見，小區應運而生了一個社團「別再買了」，只要在社團貼上照片：「我家有這樣東西，誰喜歡？」喜歡的人在下面留字，就可以拿走。

好奇好玩，我也跟著參加。看過一個家庭分送孩子的生日蛋糕氣球，看到有人分送家中的鍋碗瓢盆；有時貼出來的是院子裡摘下來的橘子。送東西的人把東西放在門口，需要的人在講好的時間來拿走，不用見面，不需道謝，兩不相欠。

過生日時，朋友們送來好多花，看著鮮花逐漸枯萎，我要女兒照了照片貼在群組，立刻就有人回應接手。想到朋友的祝福和香味發散出去，非常開心，是一家送花三家香。

前些日子整理衣服，有些衣服眼看著穿不著，大批捐走又捨不得，突然靈機一動，替衣服照相，請女兒幫忙貼到「別再買」群組。女兒噘著嘴說：「那些老古董，沒有人要啦，捐掉省事。」第二天早上她告訴我：「媽媽，妳的衣服有人要，她們馬上要來拿。」我連忙到群組去看。女兒嫌麻煩，七件衣服一起送，所以貼出去一個小時內就被要走了，後面還有好幾位留言：「希望拿到衣服可以上班穿，或者希望拿到可以送女兒。」想到自己不能穿的，有人可以穿著去上班，有人可以打扮女兒，忍不住笑了起來，衣服代替我去做公益了。

自從辦公室搬回家後，檔案櫃占據著車庫，和女兒大整理，老舊的檔案丟掉，但是檔案夾一份一份，一下子就疊了好幾盒，實在不捨得拋棄。問朋友，沒有人要，再次請女兒去貼告示。女兒說這種東西好便宜，沒有人會要的，我看著成堆八成新的檔案夾，苦苦麻煩女兒代貼，過了十分鐘，女兒告訴我：「媽媽，有人需要，明天來拿。」

最近看到群組開始擴大，做成免費車庫大拍賣 ，一位熱心女士登高一呼，大家把家中不用的東西送過去，幾位義工們整理，然後定期開幕。

已經第二次辦免費車庫大拍賣了，看到臉書 上義工熱絡交換意見，嘴角忍不住抿起一彎笑。善意是關不住的呢！