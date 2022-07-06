月前收到陪審員問卷調查，沒想到我都七十有二了，竟然還不能豁免，趕緊上網搜尋，原來陪審員最高年齡從六十五歲，可以上看八十，因州而異。

記得初次收到這種問卷調查時，我才剛拿到綠卡 ，因非公民，自然沒有下文；變成公民後，輪到當陪審，只要把傳票 交給學校祕書就可代辦豁免，可惜好景不長，後來法令更改，教師不再享有豁免權，只好按時乖乖報到。

傳票上規定，星期五下午五點後撥打指定的電話號碼，確認錄音唸到你的號碼後，周一就得去指定的法庭報到。我記得第一次碰到的案子是消防隊員控告市政府，市府律師逐一過濾對市府不利的陪審員，知道我是教師，也隸屬市政府，肯定會同情消防隊員，當即把我除名，我也樂得解甲還鄉。

在那個沒有手機的年代，每次都是報到後坐在大廳看書、或用陳設在大廳後面的電腦，同時要注意聆聽，是否叫到自己的名字，以靜待發落。如果等到下午三點都沒被點到，那就明天請早，要是第二天仍然西線無戰事，最遲四點會頒發一張完成公民做陪審員義務的證書，至少四年後才會再輪到。

最記得有次被安排當刑事法庭的陪審，工作人員一口氣叫了七、八十人，排隊魚貫進入刑事庭，依序坐在聽眾席長椅上，最先被叫到的十二個人坐到陪審團席上，靜候庭訊遴選，輪到我時，法官針對我現場剛填寫的問卷回答，口氣嚴厲地質疑：「你說覺得自己不適合做陪審員，因為英語不是你的母語，可我看你的職業是教師，怎麼會有語言障礙？」我說：「我怕有的法律專業名詞聽不懂。」他說：「我們都用通俗英語，你用不著杞人憂天，當陪審員是公民應盡的義務，幹嘛要閃躲？」

有個中年女士聲淚俱下地訴說，她不適任的原因是「家有寵物，需要照顧」，氣得法官大叫：「這點小事，也值得哭哭啼啼，虧你是還是個成年人！」

眾目睽睽下被訓斥，好像犯罪的是我們似的。十二個候選人應訊完畢，法警宣布落選名單，聽到自己的名字時簡直如獲大赦，因為一旦被選上當刑事庭的陪審，就像電影 上看到的，碰到大家意見不同、難以取得共識時，還得住在旅館，沒完沒了地繼續爭論不休，所以多數人都想盡辦法脫身。

盡快脫身的教戰守則，除了語言障礙外，還可說近親是牧師，有傾向同情被告之嫌，或者近親是律師，傾向審判從嚴。朋友碰到的案子是，一個在糕餅店前滑倒的人控告店主，她說她也曾身受其害，被告律師立刻不予考慮。

自從外子臥病後，我附上醫生的診斷證明即可豁免，而今外子過世，我已無可推諉，依時前往中央刑事法庭報到，七、八十人按社交安全距離入座後，法警逐一叫到跟前，我問高齡幾歲才能豁免？說是為免遭人質疑「年齡歧視」，最高年齡上看七十五歲。

本來準備至少要耗上一天，沒想到在大廳等了半個多小時，忽然法警宣布：「因為法官臨時不克出席，大家可以領證回家，四年後再見。」末了還不忘叮嚀：「法院會算你們當了一天陪審，所以別回去上班」。雖然皆大歡喜，難免納悶，就因為一個法官臨時缺席，勞師動眾，白忙一場，政府還得付每人四十元車馬費，實在想不透美國為什麼堅持這種勞民傷財的陪審團制度。