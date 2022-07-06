二○二○年秋，我兒子跟他姊合夥在莫塞德地區買了一座占地約二十七英畝的農莊，因他姊有專職在身，無暇他顧，農莊的經營只得由他全盤打點。

農莊裡有一座典型的美式別墅，兒子住進去倒也愜意，可是創業的艱辛卻讓他嘗到了不少苦頭。最棘手的是農莊面積雖然不小，但遍地都是一百多年前淘金者為了尋找金沙從河底翻騰起來的鵝卵石，實在難以農耕，他每周不得不抽出兩天、驅車兩個多小時返回舊金山灣區 ，繼續為一家食品公司送外賣以維持生計，而往返的汽油費幾乎要耗掉他所得的三分之一。

好在兒子是個隨遇而安又能吃苦耐勞的人，面對蒼涼蕭索的舊日河灘，他無怨無悔，在幾乎沒人幫忙的情況下，將前主人遺留下來的幾塊早已雜草叢生的菜地收拾出來，整理成畦，再以電腦為師，學著種起茄子、絲瓜、豆角、青椒和蔥蒜之類的家常蔬菜 來。

這種小打小鬧式的種植當然成不了多大氣候，但是對於他在農莊這個完全陌生的舞台上進入角色，確是極具引導作用的一段彩排。不到一年時間，他熟悉了好些瓜菜的育苗，移栽及水肥管理，聯通了十多條灌溉管道，修好了用來割草和裝載物料的小拖垃圾車，還買回了一台專門對付鵝卵石的挖掘機，明顯地下定決心來苦幹幾年，將這片石頭比泥土還多的百年廢墟變得生機勃勃的願望和底氣。

還真是「有心人，天不負」，就在我兒子擼起袖子準備奮力一搏之時，一次並沒做多大指望的小試為他提供了一個很得勁的著力點。原來，這方讓人望而興嘆的水土雖然五穀不升，卻並不影響各種樹木的繁殖，特別是棗樹，竟枝繁葉茂地長了二十來棵；秋後的一天，他發現繁星般掛滿枝頭的棗子又甜又脆，便在去食品公司送外賣時，帶了些給公司老闆品嘗，看看是否可以上市銷售，沒想到老闆嘗過後十分滿意，脫口就應承說：「如果都這麽好吃，你每磅四美元給我，有多少我包銷多少。」

老闆的表態讓我兒子振奮不已。他意識到自己一直沒放在心上的那些棗樹，其實是個大有希望的財源，一回到家便趕緊打開電腦，將有關棗樹產與銷的種種資訊一一點擊出來，記了個一清二楚，並很快就擬定了一份擴大棗樹種植的遠景規畫。

今年開春不久，兒子再次把我接到農莊，帶到他早已教會我操作的挖掘機前說：「您就用它來幫我挖些移栽樹苗的坑，我打算在三年之內把咱們的棗樹增加到兩百棵。」

兒子的話讓我欣慰至極。我咂摸著，有了兩百棵棗樹，再把瓜菜弄好，那可就風光了，於是笑呵呵地對兒子說：「好小子，你還真有點當家過日子的謀算，咱們開始吧！」

當我坐上挖掘機時，一陣春風撲面而來，心情大好的我情不自禁哼起了那首活潑輕快的暢想之歌——「在希望的田野上」。