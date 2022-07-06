有個上海朋友聽說我種紅薯葉， 很疑惑：「僅長葉不長紅薯？」我回答：「也長紅薯，但很小。」他就勸我多加些肥料，我笑他是門外漢。他不服：「你以為我不懂嗎？福建人稱為紅薯，客家人稱為番薯，北京人稱為白薯，山東人稱為地瓜，上海人稱為山芋，四川人稱為紅苕，它的學名是甘薯。」

他真的不懂，我說的是近年來人工培育的一個新品種，深受香港 等地推崇的紅薯葉。紅薯葉屬蔓性草本植物，半直立性，基部分枝多達十幾個，莖細而嫩，葉大，呈心形，葉片背面和葉柄無毛，莖葉再生能力強，生長迅速，極少病蟲害。食用部分是莖頂端的嫩葉，口感鮮嫩爽滑。

我種紅薯葉，是因為避疫期間不敢去人來人往的菜市場，又想到菜市場進的貨大多來自大棚，免不了接觸農藥，而自家種植就安心多了。第二個原因是種紅薯葉很容易，平時基本不需管理。我從網上購買了紅薯葉，先把後院的土翻鬆、打碎打細，整成一壟壟的，在一個陰天，土壤不乾不濕的日子，選健壯的莖，截成八至十二厘米長，一根根插入土裡五至十厘米深，接下來每天澆些水，直到長出新葉。

當紅薯葉長出五至六片葉的嫩枝，就該及時採收。紅薯葉可反覆採摘，但一次不宜採太多，以利於持續不斷吃到紅薯葉。連續採摘兩三次後須補充肥料，氮肥、鉀肥為主，磷肥為輔。我習慣用發酵的淘米水，稀釋過後作為肥料。

我種紅薯葉的第三個原因是它對身體有益。紅薯葉營養豐富，勝過菠菜、芹菜。胡蘿蔔素的含量比胡蘿蔔還多，它含有葉綠素，幫助排毒；含有黃酮類化合物，促進乳汁分泌；含有鉀元素，預防高血壓 ；含有膳食纖維，幫助消化；含有胡蘿蔔素素，強化視力；含有多種維生素，預防貧血；含有抗氧化物，提高免疫力；含有多酚，預防細胞癌變；含有黏液蛋白，促進新陳代謝。香港等地已將紅薯葉列為高營養蔬菜 品種，稱其為蔬菜皇后；聯合國將它名列世界十大抗氧化蔬菜前列；美國人將它列為航天食品；日本人將它歸入長壽蔬菜。

我種紅薯葉的第四個原因是它有多種吃法，可做涼拌菜，也可燒湯、熬粥，還可罐裝醃製，不過腎病、腸胃病患者不宜多吃。