美國沒有所謂的「身分證」，各州發行的駕駛執照一向被當成身分證，國内班機、超市買酒等，可以出示駕駛執照。幾年前，美國聯邦政府的國家安全部推出「真實身分駕駛執照」（Real ID Driver’s License），是駕駛執照的進階版，因為新冠疫情的關係，已經延遲推出兩次，第三次應不會再延期，從二○二三年五月三日開始，舊式的駕駛執照不能再用來當國内班機的證件，只有真實身分駕駛執照或是護照可以。

駕照 的有效期各州不同，我居住的新澤西州 是四年，每四年要付費換新，其程序簡單，郵寄支票即可，沒有路試、筆試，不需親自跑一趟車管處（DMV）。真實身分駕照四年的費用會比舊式的貴一些，如果駕照升級，因駕照性質有變，必須跑車管處一趟。

要換真實身分駕駛執照可透過兩個步驟來達成，第一步是維持現有的有效日期，把駕照升級成真實身分，所付的費用為兩種駕照四年費用的差額；第二步是等有效期結束，申請下一個四年同性質的真實身分駕駛執照，這步可能可以郵寄辦理。

那天，老婆的公司有州政府車管處的巡迴車蒞臨服務，沒人排隊又不需預約，我就趕緊去辦理駕照升級。除了護照、社安卡、還要地址證明，地址證明可用水電公司、銀行的帳單。可是如今為了環保，不再有紙質的來信，幸好巡迴車離家很近，我趕緊回家打印一份上個月的銀行電子帳單才能過關。

我的駕照還有一年的效期，其實可以省去第一步，等明年直接申請下一個四年的駕照延期，並同時改成升級版。我之所以急著升級，是因為我駕照上的名字有問題，早更正為妙。我的名字是中文拼音，兩個字之間加了一個橫槓，車管處說他們的系統，人名不能有特殊字母 ，於是駕照上，我名字的橫槓變空白。

有一次我去換新駕照，車管處的承辦員覺得名字裡的空白很奇怪，就把它去掉，上個月我們出去旅行，老婆擔心我機票上的名字和駕照上的名字對不上，還幫我帶了護照應變。機票上的名字是我在航空公司帳戶裡的名字，用來累積該航空公司的飛行哩數，不能隨便改。

這次辦理駕照升級，我把空白加回我的名字，承辦員看看我的護照，問是否要把空白改成橫槓，我聞之大喜，顯然車管處的系統已升級：駕車者的名字可以含有特殊字母。

我有位朋友，他現在不能去辦理駕照升級，因為他的護照過期了，他近期不出國，不需要護照，不過如果他的駕照也過期，他只能去辦非真實身分的新駕照。如果明年五月以後駕照還未升級，他就只能開車做國内旅行了。

我很高興碰上機會把駕照升級成真實身分，且把名字加了橫槓，以後搭機就不擔心名字會對不上。