俗謂：「十女九痔」，記得在婦產科工作的三年裡，是我最美好回憶的三年，每早推著嬰兒去給母親哺乳，也要兼顧母親的護理，我記得醫生多半都會囑咐我們拿一些donuts cushion（像甜甜圈一樣中空的吹氣坐墊）給產婦做產後護理。最近在網路上也得到一些知識，知道痔瘡是非常大眾化的一種疾病，卻是常常被忽略的疾病。

記得我被調到心臟科病房的時候，有一個年輕女病人的例子足以喚起我自己和一般人的警惕。她一向都有痔瘡的毛病，由於她有家族腸癌的病史，所以她每五年就去照一次大腸鏡的常規檢查，因此她的痔瘡犯病時，都有恃無恐想著，她都有照常規去檢查應是無虞，即使大便流血也只認為是痔瘡的毛病，未予重視，等到大量出血時已是腸癌晚期，無法救治了。

歲月不饒人，我進入老齡化以後，身體各部分皆出現警訊：上一年先是屁股到膝蓋內側沒來由的疼痛，經家庭醫師判斷是坐骨神經痛，推薦我去看坐骨神經專科醫生，可是照了M R I 後，我又被推薦去看脊椎骨專科醫生，被判斷是腰椎間盤突出，又要推薦我去做物理治療，可是現在物價飛漲的時代，付不起這些昂貴的理療費用，只好上網搜尋相關資料做自我保健及運動。

首先知道自己平時的姿勢不良，自己隨時注意抬頭挺胸以外，又改掉「高枕無憂」的壞習慣，撤掉枕頭，改以在頸部放一個捲著的大毛巾來支撐頸部，如此使自己的身體平直的躺在床上，良好的坐臥姿勢是改善頸椎丶腰椎疾病的不二法門，不久，我所有疼痛的毛病都好了，這真是「久病成良醫」，無師自通，也悟出了道理而改善了自己的病癥。

一波才平，另波又起，才沒過幾天安穩日子，發覺自己的痔瘡又有復發的現象，去看了醫生，也照醫囑做了一些自我的護理工作：例如不可久坐馬桶（當局部的肌肉 緊張或用力時就會造成脫肛的情況）和多吃纖維質蔬菜 水果，不可久坐椅子上等等，這些都是使血管不通暢及括約肌緊張的因素，我除了遵照醫囑以外，也自己上網查了許多相關的資料，發覺在許多運動中，有一種提升臀部夾緊臀部的動作，上半身平躺在床上做空中走路的姿勢和運動，對我的膝蓋關節 炎、頸椎毛病和痔瘡的括約肌都有幫助，我也記得以前聽過瑜伽的倒立可以治癒胃下垂的毛病，那麼像這種「提肛挈領」的運動，當有助於膝蓋關節炎丶頸椎和痔瘡的毛病了。