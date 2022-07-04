與歐先生在唐人街華人公所辦事，他的手機鈴聲響了，通話後，他告訴我：「距離我家十五分鐘車程，有個黃姓老先生需要人照顧，朋友問我願不願意做護工？」

歐先生在上海退休 ，經女兒女婿申辦移民美國團聚，女兒女婿向來孝順，勸父親安享晚年，平日聽他說，無事可幹有些煩悶。本地上年紀或長期病患的老者，可以向相關機構申請護工，護工經短期培訓即可上崗，歐先生猶豫不決，做護工 「苦、髒、累」，女兒女婿不一定支持。

幾天後，在社區散步遇見歐先生，歐先生直言：「那個老先生也是上海人，八十過外，聲稱非老鄉護工不要，我不妨試試看。」

原來自從發生疫情 以來，坐輪椅的老先生或者悶在屋裡久了，性格變得很怪僻，前後不過半年換了三個護工，他的子女十分無奈，輪流請假照顧老人。女兒黃女士的公司已口頭警告，若是她三天兩頭請假，只能請她另謀高就，她非常為難，總算正常上班了，怎能做到面面俱到？

歐先生知悉老先生情況，硬著頭皮答應，女兒女婿只好同意。照顧老先生第一天，老人家心情舒暢。黃女士講得好，短短一星期，她父親臉上恢復了笑意。

每天午間，歐先生推著老先生曬太陽，有一次在社區公園閒逛，老先生忽然除下口罩 ，仰望天空大聲說：「我變成一隻小鳥真好，飛去紐約！」他的叫嚷嚇了歐先生一跳。

只看天空飛過一隻小鳥，歐先生隨意地說：「去紐約不用變小鳥，搭飛機就行，由西雅圖飛紐約不用五個小時。」老先生重新戴好口罩，低下頭說：「有機會飛去紐約多好。」

次日開始，老先生一反常態，歐先生依然無微不至，老先生黑著臉罵人摔飯碗，歐先生苦不堪言，對黃女士說：「我也無法忍受，麻煩你們另請高明。」

歐先生搞不清自己怎麼得罪老先生的，他與黃女士講電話，提及老先生望天空說小鳥的言行：「難道老先生有講不出的心事？」黃女士沉默稍許說：「我爸爸有個家姊九十歲，現住在紐約，由於疫情影響，他們未見面幾年了，我和哥哥無法請假陪父親過去探望。」

歐先生脫口而出：「大有可能與此事有關吧？」他說出自己想法，「我與你父親都已打了三次疫苗，相對而言安全多了，如果你們拿不出時間，由我陪你父親去紐約看望他家姊，你說好嗎？」

事實證明了歐先生判斷有理。老先生姊弟倆感情深厚，現已都是高齡，雖保持電話聯繫，但始終苦於長時間未能見面，內心無法釋懷，故而無端指桑罵槐，找事發脾氣，大聲叫嚷「變成一隻小鳥飛去紐約」。

那天，由歐先生陪伴老先生搭飛機赴紐約，一路上老人神態毫無疲憊。一對長者在紐約歡聚的親熱場面，令在場的人感慨不已。過不久，老先生與姊姊先後與世長辭。

聽罷，我說：「人老了，但不能成為困在籠子的一隻小鳥。身為子女者，有時應該站在老人家角度想問題、做事情，力求關愛和理解。」歐先生點點頭說：「現實生活中，確是如此！」